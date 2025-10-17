Punjab

श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोहों में शामिल होने के लिए पंजाब के मंत्रियों ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को दिया निमंत्रण

श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोहों में शामिल होने के लिए पंजाब के मंत्रियों ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को दिया निमंत्रण

  • पंजाब मंत्री बेंगलुरु में कर्नाटक CM से मिले
  • आनंदपुर में 350वें शहीदी समारोह का आमंत्रण दिया
  • स्मृति समारोह 25 अक्टूबर से दिल्ली और पंजाब में
  • मुख्य शहीदी समारोह 23 से 25 नवंबर तक
  • धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक पहलें भी होंगी

Punjab News : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात कर अगले महीने आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोहों में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया.

मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को “हिंद की चादर” श्री गुरु तेग बहादर जी की अद्वितीय शहादत को समर्पित धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला के बारे में अवगत कराया, उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले पावन समापन समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए इस ऐतिहासिक अवसर पर देशभर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण भी साझा किया.

स्मृति समारोह और कीर्तन दरबार

कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि स्मृति समारोह 25 अक्टूबर को दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में अरदास के साथ आरंभ होंगे और उसी शाम गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब में कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 1 से 18 नवंबर तक सभी 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित लाइट एंड साउंड शो आयोजित करेगी, जबकि गुरु साहिब की चरण छोह प्राप्त 130 स्थलों पर कीर्तन दरबार और धार्मिक कार्यक्रम होंगे.

मुख्य शहीदी समारोह और सामाजिक कल्याण पहलें

मंत्रियों ने बताया कि चार नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों- श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) और पंजाब के गुरदासपुर, फरीदकोट तथा तख्त श्री दमदमा साहिब — से प्रारंभ होंगे और सभी नगर कीर्तन 22 नवंबर की शाम श्री आनंदपुर साहिब में एकत्र होंगे. मुख्य शहीदी समारोह 23 से 25 नवंबर तक आयोजित होंगे. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए “टेंट सिटी” (चक्क नानकी) बनाई जाएगी, जिसमें प्रतिदिन 11,000 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी. समारोहों के दौरान श्री अखंड पाठ साहिब, सर्व धर्म सम्मेलन, भाई जैता जी स्मारक में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के जीवन पर आधारित ड्रोन शो तथा प्रसिद्ध रागियों के कीर्तन दरबार शामिल होंगे. मंत्रियों ने बताया कि आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ कई सामाजिक कल्याण पहलें भी की जाएंगी, जैसे रक्तदान शिविर, अंगदान अभियान और 3.5 लाख पौधे लगाने का विशाल अभियान.

पंजाब सरकार को स्मृति समारोह के लिए समर्थन दिया

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादर जी की शिक्षाएँ आने वाली पीढ़ियों को समानता, सहिष्णुता और आत्म-बलिदान का संदेश देती रहेंगी, उन्होंने इतने बड़े स्तर पर स्मृति समारोह आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रशंसा की और समारोहों की सफलता के लिए पूर्ण सहयोग एवं समर्थन का आश्वासन दिया.

