पंजाब में ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना में तिमाही बंपर इनाम की शुरुआत, नागरिकों के लिए नकद पुरस्कार

Ajay Yadav20 October 2025 - 12:25 PM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब में 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना में तिमाही बंपर इनाम की शुरुआत, नागरिकों के लिए नकद पुरस्कार

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब ने योजना में तिमाही बंपर ड्रा जोड़ा
  • इनाम: 1 लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये
  • ‘मेरा बिल’ ऐप और चैटबॉट सुविधा उपलब्ध
  • 1,263 विजेताओं ने 78.13 लाख रुपये जीते
  • उद्देश्य कर अनुपालन और भागीदारी बढ़ाना

Punjab News : पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को लोकप्रिय ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना में बड़े सुधारों की घोषणा की. इस योजना में अब तिमाही बंपर ड्रा शामिल होगा, जिससे जनता को नकद पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा और कर अनुपालन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रत्येक तिमाही में प्रतिभागियों को पहला इनाम 1,00,000 रुपये, दूसरा इनाम 50,000 रुपये और तीसरा इनाम 25,000 रुपये जीतने का मौका मिलेगा, उन्होंने कहा कि कर विभाग सेवा क्षेत्र जैसे रेस्तरां, सैलून और बुटीक से संबंधित बिलों के लिए ‘मेरा बिल’ ऐप में बिल अपलोड करने और इनाम वितरण के लिए विशेष प्रावधान लागू करेगा. उन्होंने बताया कि ऐप में एक रीयल-टाइम चैटबॉट भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं की पूछताछ का तुरंत समाधान किया जा सकेगा. इसके साथ ही ऐप अब पंजाबी भाषा में भी उपलब्ध होगा, जिससे आम नागरिकों के लिए इसकी पहुँच और व्यापक होगी.

9.07 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए

वित्त मंत्री ने योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच कुल 30,769 बिल अपलोड किए गए, जिनमें 1,263 विजेताओं ने कुल 78,13,715 रुपये का इनाम जीता, उन्होंने कहा कि अपलोड किए गए सभी बिलों की कर विभाग द्वारा सख्ती से जांच की जाती है और अब तक 9.07 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 7.31 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है.

सिर्फ पिछले महीने के बिल पात्र

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सितंबर 2023 में बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना और ‘मेरा बिल’ ऐप की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य जिम्मेदार उपभोक्ताओं और कर अनुपालन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है. योजना में पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, विमानन ईंधन, प्राकृतिक गैस, शराब, राज्य से बाहर की खरीद और B2B लेन-देन से जुड़े बिल शामिल नहीं किए जाते. केवल पिछले महीने की खरीदारी के बिल ही ड्रा के लिए पात्र होंगे, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार नवाचार, पारदर्शिता और सहभागिता के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पंजाबवासियों से इस योजना में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

