Punjab Govt Schools : भगवंत मान सरकार की “शिक्षा क्रांति”, सरकारी स्कूलों को मिला रिकॉर्ड समर्थन, अभिभावक हुए खुश

Karan Panchal28 January 2026 - 7:43 PM
Punjab Govt Schools
Punjab Govt Schools : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’ के तहत उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। स्कूल ऑफ़ एमिनेंस (एस.ओ.ई.) और रेज़िडेंशियल स्कूल्स फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स (आर.एस.एम.एस.) में प्रवेश के प्रति मिल रही भारी समर्थन मिलना सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर विद्यार्थियों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।

20,000 उपलब्ध सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों में 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो लगभग 20,000 उपलब्ध सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध सीटों की तुलना में इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण होना सरकारी स्कूलों में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अभिभावकों और विद्यार्थियों के भरोसे को दर्शाता है।

स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में कुल सीटें उपलब्ध

हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य में इस समय 118 स्कूल ऑफ़ एमिनेंस और 10 रेज़िडेंशियल स्कूल हैं, जहाँ शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सीटों की उपलब्धता का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में कुल 4,248 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें प्रति स्कूल 36 सीटें हैं, जबकि मेधावी विद्यार्थियों के लिए रेज़िडेंशियल स्कूलों में वर्तमान में 50 सीटें उपलब्ध हैं।

रेज़िडेंशियल स्कूलों में सीटें उपलब्ध

इसी तरह 11वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में 11,187 सीटें उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा के लिए कुल स्वीकृत प्रवेश सीटें 15,104 हैं, जिनमें से स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में पढ़ रहे 10वीं कक्षा के 3,917 विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में इन सीटों के अंतर्गत पदोन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 11वीं कक्षा के प्रवेश के लिए मेधावी विद्यार्थियों हेतु रेज़िडेंशियल स्कूलों में 4,600 सीटें उपलब्ध हैं।

11वीं कक्षा के लिए अब तक…

पंजीकरण की स्थिति पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 9वीं कक्षा के प्रवेश के लिए 93,300 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 74,855 आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुके हैं। इसी प्रकार 11वीं कक्षा के लिए अब तक 1,10,716 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 92,624 आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं।

अभिभावकों से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील

उन्होंने बताया कि दोनों कक्षाओं के 36,537 विद्यार्थी अभी अपने आवेदन जमा करने के अंतिम चरण में हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों से समय रहते प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी, 2026 है, जबकि प्रवेश परीक्षा 1 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्रों और परीक्षा केंद्रों से संबंधित अन्य विवरण समय पर आधिकारिक माध्यमों से साझा किए जाएंगे।

