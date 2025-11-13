फटाफट पढ़ें:

पंजाब के 1143 गांवों में मुआवजा जारी

दो दिन में 35 करोड़ की राहत बांटी गई

अमृतसर से SBS नगर तक वितरण जारी

फसल पर 20 हजार प्रति एकड़ मदद

सरकार बोली– राहत ही प्राथमिकता

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अब तक राज्य के कुल 1143 गांवों में घरों, पशुओं को हुए नुकसान और फसल नुकसान सहित हर प्रकार के नुकसान के लिए मुआवजा दे दिया है.

राहत वितरण के तीसरे चरण के लगातार दूसरे दिन आज राज्य सरकार ने मिशन चढ़दी कला के तहत लोगों तक लगातार पहुँच बनाते हुए पूरे राज्य में बाढ़ प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता बांटी. उल्लेखनीय है कि इन दो दिनों में 35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है.

अमृतसर से एस.बी.एस. नगर तक राहत वितरण

अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, मानसा, संगरूर और एस.बी.एस. नगर जिलों में लगभग 70 स्थानों पर राहत वितरण कार्यक्रम करवाये गए. इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि फिरोजपुर जिले में रणबीर सिंह भुल्लर (विधायक फिरोजपुर शहरी), रजनीश दहिया (विधायक फिरोजपुर देहाती), नरेश कटारिया (विधायक जीरा) और फौजा सिंह सरारी (विधायक गुरुहरसहाय) ने अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान लगभग 3,000 किसानों को 16.68 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की.

935 परिवारों को 3.71 करोड़ मुआवजा

उन्होंने बताया कि डेरा बाबा नानक में विधायक गुरदीप सिंह रंधावा द्वारा गांव शाहपुर गोराइया, भगताना तुलियां, अगवान, शकरी और मछराला के 935 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 3.71 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की गई. प्रवक्ता ने कहा कि जिला श्री मुक्तसर साहिब में विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने बाढ़ से हुए घरों के नुकसान के लिए गांव अटारी, डोहक, झबेलवाली, खोखर, कोटली संघर, लुबाणियांवाली, मराड़ कलां, मान सिंहवाला, मुकंद सिंह वाला, थांदेवाला, उदेकरण और वंगल के 270 लाभार्थियों को गांव थांदेवाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंजूरी पत्र वितरित किए.

सुल्तानपुर लोधी में प्रभावितों को मुआवजा

इसी तरह, सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र के गांव आलम खानवाला, शेरपुर डोगरा और पस्सन कदीम के प्रभावित परिवारों को भी मुआवजा वितरित किया गया. प्रवक्ता ने बताया कि अमृतसर जिले की लोपोके उपमंडल के अधीन आने वाले गांव तूत, मोतला, जय राम कोट और भग्गूपुर बेट में बाढ़ पीडित परिवारों को एस.डी.एम. लोपोके संजीव शर्मा ने लगभग 26 लाख रुपये के मंजूरी पत्र वितरित किए, उन्होंने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. उल्लेखनीय है कि पंजाब बाढ़ प्रभावित परिवारों को सबसे अधिक मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर प्रभावित परिवार तक पारदर्शिता के साथ राहत पहुंचे.

फसल पर 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा

उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त घरों के लिए वित्तीय सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति घर कर दी गई है, जबकि फसल क्षति के लिए प्रभावित किसानों को मुआवजा के तौर पर प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जा रहे हैं, जो अब तक देश में दिया गया सबसे अधिक फसली मुआवजा है, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की आजीविका बहाल करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए पशुओं के नुकसान के लिए प्रति दुधारू पशु 37,500 रुपये, प्रति गैर-दुधारू पशु 32,000 रुपये, प्रति बछड़ा 20,000 रुपये और प्रति पोल्ट्री पक्षी 100 रुपये मुआवजा दे रही है.

सरकार समय पर मुआवजा देने को प्रतिबद्ध

प्रवक्ता ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार पंजाब ने अपने किसानों को प्रगतिशील पहल “जिसदा खेत, उसदी रेत” के माध्यम से अपने खेतों से रेत निकालने का अधिकार दिया है और उन्हें अपनी भूमि को बहाल करने और आगामी बुआई सीजऩ के लिए खेतों को तैयार करने के समर्थ बनाया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र परिवार को उनके घरों, फसलों और पशुओं के नुकसान का पूरा और समयबद्ध मुआवजा मिले.

