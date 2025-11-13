Punjab

पंजाब सरकार का राहत मिशन तेज, 1143 गांवों में बाढ़ प्रभावितों को मिला मुआवजा

Ajay Yadav13 November 2025 - 10:05 AM
3 minutes read
Punjab News :
पंजाब सरकार का राहत मिशन तेज़, 1143 गांवों में बाढ़ प्रभावितों को मिला मुआवजा

फटाफट पढ़ें:

  • पंजाब के 1143 गांवों में मुआवजा जारी
  • दो दिन में 35 करोड़ की राहत बांटी गई
  • अमृतसर से SBS नगर तक वितरण जारी
  • फसल पर 20 हजार प्रति एकड़ मदद
  • सरकार बोली– राहत ही प्राथमिकता

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अब तक राज्य के कुल 1143 गांवों में घरों, पशुओं को हुए नुकसान और फसल नुकसान सहित हर प्रकार के नुकसान के लिए मुआवजा दे दिया है.

राहत वितरण के तीसरे चरण के लगातार दूसरे दिन आज राज्य सरकार ने मिशन चढ़दी कला के तहत लोगों तक लगातार पहुँच बनाते हुए पूरे राज्य में बाढ़ प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता बांटी. उल्लेखनीय है कि इन दो दिनों में 35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है.

अमृतसर से एस.बी.एस. नगर तक राहत वितरण

अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, मानसा, संगरूर और एस.बी.एस. नगर जिलों में लगभग 70 स्थानों पर राहत वितरण कार्यक्रम करवाये गए. इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि फिरोजपुर जिले में रणबीर सिंह भुल्लर (विधायक फिरोजपुर शहरी), रजनीश दहिया (विधायक फिरोजपुर देहाती), नरेश कटारिया (विधायक जीरा) और फौजा सिंह सरारी (विधायक गुरुहरसहाय) ने अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान लगभग 3,000 किसानों को 16.68 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की.

935 परिवारों को 3.71 करोड़ मुआवजा

उन्होंने बताया कि डेरा बाबा नानक में विधायक गुरदीप सिंह रंधावा द्वारा गांव शाहपुर गोराइया, भगताना तुलियां, अगवान, शकरी और मछराला के 935 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 3.71 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की गई. प्रवक्ता ने कहा कि जिला श्री मुक्तसर साहिब में विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने बाढ़ से हुए घरों के नुकसान के लिए गांव अटारी, डोहक, झबेलवाली, खोखर, कोटली संघर, लुबाणियांवाली, मराड़ कलां, मान सिंहवाला, मुकंद सिंह वाला, थांदेवाला, उदेकरण और वंगल के 270 लाभार्थियों को गांव थांदेवाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंजूरी पत्र वितरित किए.

सुल्तानपुर लोधी में प्रभावितों को मुआवजा

इसी तरह, सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र के गांव आलम खानवाला, शेरपुर डोगरा और पस्सन कदीम के प्रभावित परिवारों को भी मुआवजा वितरित किया गया. प्रवक्ता ने बताया कि अमृतसर जिले की लोपोके उपमंडल के अधीन आने वाले गांव तूत, मोतला, जय राम कोट और भग्गूपुर बेट में बाढ़ पीडित परिवारों को एस.डी.एम. लोपोके संजीव शर्मा ने लगभग 26 लाख रुपये के मंजूरी पत्र वितरित किए, उन्होंने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. उल्लेखनीय है कि पंजाब बाढ़ प्रभावित परिवारों को सबसे अधिक मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर प्रभावित परिवार तक पारदर्शिता के साथ राहत पहुंचे.

फसल पर 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा

उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त घरों के लिए वित्तीय सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति घर कर दी गई है, जबकि फसल क्षति के लिए प्रभावित किसानों को मुआवजा के तौर पर प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जा रहे हैं, जो अब तक देश में दिया गया सबसे अधिक फसली मुआवजा है, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की आजीविका बहाल करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए पशुओं के नुकसान के लिए प्रति दुधारू पशु 37,500 रुपये, प्रति गैर-दुधारू पशु 32,000 रुपये, प्रति बछड़ा 20,000 रुपये और प्रति पोल्ट्री पक्षी 100 रुपये मुआवजा दे रही है.

सरकार समय पर मुआवजा देने को प्रतिबद्ध

प्रवक्ता ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार पंजाब ने अपने किसानों को प्रगतिशील पहल “जिसदा खेत, उसदी रेत” के माध्यम से अपने खेतों से रेत निकालने का अधिकार दिया है और उन्हें अपनी भूमि को बहाल करने और आगामी बुआई सीजऩ के लिए खेतों को तैयार करने के समर्थ बनाया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र परिवार को उनके घरों, फसलों और पशुओं के नुकसान का पूरा और समयबद्ध मुआवजा मिले.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav13 November 2025 - 10:05 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of लिफ्टिंग के मामले में पटियाला तो धान की आमद और खरीद के मामले में संगरूर जिला आगे, जानें पूरा आंकड़ा

लिफ्टिंग के मामले में पटियाला तो धान की आमद और खरीद के मामले में संगरूर जिला आगे, जानें पूरा आंकड़ा

13 November 2025 - 12:26 PM
Photo of सुनाम के 11 गांवों में नए स्टेडियम, पंजाब सरकार ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा दिया

सुनाम के 11 गांवों में नए स्टेडियम, पंजाब सरकार ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा दिया

13 November 2025 - 10:31 AM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आनंदपुर साहिब में ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आनंदपुर साहिब में ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत

12 November 2025 - 8:18 PM
Photo of तरन तारन उपचुनाव में 60.95% मतदान…सिबिन सी ने जताया मतदाताओं और प्रशासन के प्रति आभार

तरन तारन उपचुनाव में 60.95% मतदान…सिबिन सी ने जताया मतदाताओं और प्रशासन के प्रति आभार

12 November 2025 - 6:18 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर “लाइट एंड साउंड शो” का आयोजन

पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर “लाइट एंड साउंड शो” का आयोजन

12 November 2025 - 5:56 PM
Photo of पंजाब ने रचा इतिहास….भगवंत मान सरकार को मिला देश का “टॉप अचीवर” अवॉर्ड, जानिए कैसे बना उद्योगों का पसंदीदा राज्य

पंजाब ने रचा इतिहास….भगवंत मान सरकार को मिला देश का “टॉप अचीवर” अवॉर्ड, जानिए कैसे बना उद्योगों का पसंदीदा राज्य

12 November 2025 - 4:41 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

12 November 2025 - 2:44 PM
Photo of गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो और सदस्य हथियार सहित गिरफ्तार, आरोपियों की ये थी योजना

गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो और सदस्य हथियार सहित गिरफ्तार, आरोपियों की ये थी योजना

12 November 2025 - 2:22 PM
Photo of पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा किया, किसानों और परिवारों को करोड़ों का मुआवजा

पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा किया, किसानों और परिवारों को करोड़ों का मुआवजा

12 November 2025 - 1:57 PM
Photo of पंजाब सरकार का ‘पेंशनर सेवा मेला’ 13-15 नवंबर 2025 तक, पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल पंजीकरण सुविधा

पंजाब सरकार का ‘पेंशनर सेवा मेला’ 13-15 नवंबर 2025 तक, पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल पंजीकरण सुविधा

12 November 2025 - 1:46 PM
Back to top button