Punjab

पंजाब सरकार ने चावल मिल मालिकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 की मंजूरी दी, किसानों को मिलेगा बेहतर लाभ

Ajay Yadav26 September 2025 - 3:07 PM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब सरकार ने चावल मिल मालिकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 की मंजूरी दी, किसानों को मिलेगा बेहतर लाभ

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब ने चावल मिलों के लिए ओटीएस दी
  • मिलर्स पर 12,000 करोड़ का बकाया है
  • आधा बकाया चुकाना जरूरी होगा
  • डिफॉल्टरों पर कानूनी कार्रवाई होगी
  • नीति से किसानों को फायदा होगा

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार खरीद प्रक्रिया से जुड़े हर हितधारक की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. राज्य के चावल मिल मालिक भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब कैबिनेट ने चावल मिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) 2025 को हाल ही में मंजूरी दी है.

आज यहां जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि वर्ष 2024-25 तक 1688 मिलर्स पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए ब्याज और 2181 करोड़ रुपए मूल धनराशि है. इस नई ओटीएस नीति के तहत मिलर्स को मूल राशि का आधा हिस्सा चुकाना होगा. मंत्री ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने के एक महीने के भीतर डिफॉल्टर मिलर्स अनाज खरीद पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं या तुरंत भी बकाया राशि जमा करवा सकते हैं. मिलर्स के पास वसूली योग्य राशि का भुगतान एकमुश्त एक महीने में करने या तीन मासिक किश्तों में निपटाने का विकल्प होगा.

बकाया न जमा करने पर डिफॉल्टर घोषित

आगे जानकारी देते हुए कटारूचक्क ने बताया कि हर मिल मालिक को मिलिंग का समय पूरा होने पर राज्य की हर खरीद एजेंसी के साथ अपना खाता क्लियर करना होता है, ताकि अगले वर्ष कस्टम मिलिंग के लिए धान आवंटन पर विचार किया जा सके. कई मिल मालिकों ने अपने बकाये जमा नहीं करवाए, जिस कारण इन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. यह कार्रवाई कई वर्षों से विभिन्न अदालतों/कानूनी मंचों में लंबित है.

धान उठान में सुधार से किसानों को मिलेगा लाभ

नई ओ.टी.एस. स्कीम सभी एजेंसियों के मामलों को न्यूनतम करने और इस नीति के तहत उनका निपटारा करने के लिए लाई गई है, ताकि ऐसी ‘बीमार’ चावल मिलों को पुनः सक्रिय कर राज्य में अधिक रोजगार अवसर पैदा किए जा सकें इसके साथ ही खरीफ खरीद सीजन के दौरान मंडियों से धान की उठान तेज और सुचारू ढंग से होगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा. इस अवसर पर खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवाड़ी और निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा भी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 September 2025 - 3:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को रबी सीजन में 2 लाख क्विंटल मुफ्त गेहूँ बीज देगी, 74 करोड़ रुपये सहायता का ऐलान

पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को रबी सीजन में 2 लाख क्विंटल मुफ्त गेहूँ बीज देगी, 74 करोड़ रुपये सहायता का ऐलान

26 September 2025 - 3:44 PM
Photo of पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रमों की घोषणा की

पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रमों की घोषणा की

26 September 2025 - 3:24 PM
Photo of पंजाब-केरल पशुपालन में ऐतिहासिक सहयोग, जेनेटिक सामग्री का आदान-प्रदान कर किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य

पंजाब-केरल पशुपालन में ऐतिहासिक सहयोग, जेनेटिक सामग्री का आदान-प्रदान कर किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य

26 September 2025 - 2:44 PM
Photo of पंजाब में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए CM भगवंत मान ने पुलिस को सख्त कदम उठाने और सतर्क रहने के निर्देश दिए

पंजाब में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए CM भगवंत मान ने पुलिस को सख्त कदम उठाने और सतर्क रहने के निर्देश दिए

26 September 2025 - 2:02 PM
Photo of पंजाब में सहकारी क्रांति: अब किसान-मजदूर बिना रोकटोक बना सकेंगे नई सोसायटी

पंजाब में सहकारी क्रांति: अब किसान-मजदूर बिना रोकटोक बना सकेंगे नई सोसायटी

26 September 2025 - 1:29 PM
Photo of वेरका का हाई प्रोटीन दही लॉन्च, पंजाब के किसानों को मिलेगा फायदा, सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में डेयरी क्षेत्र में विकास

वेरका का हाई प्रोटीन दही लॉन्च, पंजाब के किसानों को मिलेगा फायदा, सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में डेयरी क्षेत्र में विकास

26 September 2025 - 12:50 PM
Photo of खाद्य विभाग ने बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 41 लाख रुपये का योगदान दिया

खाद्य विभाग ने बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 41 लाख रुपये का योगदान दिया

26 September 2025 - 9:53 AM
Photo of कपास किसानों की बढ़ती परेशानी, CCI की मंडियों में गैरमौजूदगी से MSP पर खरीद नहीं हो पा रही

कपास किसानों की बढ़ती परेशानी, CCI की मंडियों में गैरमौजूदगी से MSP पर खरीद नहीं हो पा रही

26 September 2025 - 9:37 AM
Photo of पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले : कारोबार को बढ़ावा, टैक्स मामलों में राहत और कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर

पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले : कारोबार को बढ़ावा, टैक्स मामलों में राहत और कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर

26 September 2025 - 8:46 AM
Photo of इन्फोसिस ने मोहाली में किया 300 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश, 2,500 लोगों को मिलेगा रोजगार

इन्फोसिस ने मोहाली में किया 300 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश, 2,500 लोगों को मिलेगा रोजगार

25 September 2025 - 7:27 PM
Back to top button