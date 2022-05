हार्दिक पटेल 2 जून को थामेंगे भगवा का दामन, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला

पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें हार्दिक पटेल ने ये बताया कि वो 2 जून को भाजपा का दामन थामने जा रहे है। हार्दिक पटेल पार्टी से नाराजगी के कारण उन्होंने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में गुजरात चुनाव के मद्दे नजर अब वो 2 जून को गांधी नगर स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल होंगे। हार्दिक पटेल के साथ करीब 15,000 अन्य कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल होने जा रहे है।

Hardik Patel to join BJP on 2nd June – he confirms to ANI. He had recently quit Congress. pic.twitter.com/xtgGjQ9hhm