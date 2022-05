राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी और बारिश से यातायात बाधित

Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को 30 मई की शाम भीषण गर्मी से लोगों थोड़ी राहत जरूर मिली है। दिल्ली में अब बारिश की वजह से मौसम बिल्कुल ही ठंडा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली और उससे सटे केई इलाकों में अब तापमान गिरावट देखने को मिल गई है। बता दें आज शाम अचानक तेज आंधी और बारिश के कारण केई जगहों पर यातायात भी बाधित होने की खबर भी सामने आ रही है।

हालांकि बदलते मौसम के पीछे मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर-पश्चिम भारत में एक के बाद एक Western Disturbance (पश्चिमी विक्षोभ) तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। जिसका असर बीते दो दिनों से साफ दिल्ली और आसपास के सटे हुए इलाकों में देखने को मिल रही है। बता दें शाम 4 बजते ही दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिला है। हालांकि बदलते मौसम के साथ दिल्ली में तेज बारिश भी शुरू हो गई।

#WATCH | Delhi gets a relief from scorching heat with a heavy downpour & thunderstorm. Visuals from National Media Centre. pic.twitter.com/7ZZuf05GMg