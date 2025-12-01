Punjab

गुरदासपुर में पुलिस-मुठभेड़ : दो बदमाश घायल, हथियार और ग्रेनेड बरामद

Ajay Yadav1 December 2025 - 10:01 AM
1 minute read
Punjab News :
गुरदासपुर में पुलिस-मुठभेड़ : दो बदमाश घायल, हथियार और ग्रेनेड बरामद

फटाफट पढ़ें:

  • गुरदासपुर में बदमाश और पुलिस मुठभेड़
  • दोनों बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती
  • मौके से पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद
  • फॉरेंसिक और बम निरोधक टीम जांच में
  • बदमाश हाल ही के ग्रेनेड हमले में शामिल

Punjab News : गुरदासपुर के पुराना शाला इलाके के दऊवाल मोड़ पर सोमवार सुबह दो बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश नवीन और कुश गोली लगने से घायल हो गए, उन्हें तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

गुरदासपुर मुठभेड़ में पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद

गुरदासपुर में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो पिस्तौल और एक काले बैग में रखा ग्रेनेड बरामद किया. फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है. एसपी युवराज सिंह खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की समीक्षा की. शुरूआती जांच में पता चला कि घायल बदमाश हाल ही में थाना सिटी गुरदासपुर पर हुए ग्रेनेड हमले में भी शामिल थे. पुलिस इस एंगल को ध्यान में रखते हुए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि बदमाश किस नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 December 2025 - 10:01 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब मंडी बोर्ड के सुपरवाइज़र रिश्वत लेते गिरफ्तार, अन्य कर्मचारी पर भी FIR

पंजाब मंडी बोर्ड के सुपरवाइज़र रिश्वत लेते गिरफ्तार, अन्य कर्मचारी पर भी FIR

1 December 2025 - 10:26 AM
Photo of पंजाब रोडवेज हड़ताल खत्म, कर्मचारियों की जायज मांगों पर सरकार ने दिया आश्वासन

पंजाब रोडवेज हड़ताल खत्म, कर्मचारियों की जायज मांगों पर सरकार ने दिया आश्वासन

1 December 2025 - 9:32 AM
Photo of कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने  सौंपे पट्टी में 674 परिवारों को नए घर बनाने के लिए मंजूरी पत्र

कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने  सौंपे पट्टी में 674 परिवारों को नए घर बनाने के लिए मंजूरी पत्र

30 November 2025 - 8:44 PM
Photo of पंजाब CM मान ने लिखी गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग

पंजाब CM मान ने लिखी गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग

30 November 2025 - 6:53 PM
Photo of बिक्रम मजीठिया का करीबी गिरफ्तार, करोड़ों के लेन-देन में Vigilance की कार्रवाई

बिक्रम मजीठिया का करीबी गिरफ्तार, करोड़ों के लेन-देन में Vigilance की कार्रवाई

30 November 2025 - 12:02 PM
Photo of जालंधर कांड पर सीएम भगवंत मान का कड़ा रुख, पटियाला में सांस्कृतिक विरासत पर जताई खुशी

जालंधर कांड पर सीएम भगवंत मान का कड़ा रुख, पटियाला में सांस्कृतिक विरासत पर जताई खुशी

30 November 2025 - 10:08 AM
Photo of पंजाब में 273वें दिन भी युद्ध नशों के खिलाफ जारी, 334 जगहों पर छापेमारी और 67 तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में 273वें दिन भी युद्ध नशों के खिलाफ जारी, 334 जगहों पर छापेमारी और 67 तस्कर गिरफ्तार

30 November 2025 - 9:21 AM
Photo of पंजाब में इतिहास की सबसे बड़ी सड़क परियोजना, 44,920 किलोमीटर सड़कें 16,209 करोड़ रुपये में बनेगी

पंजाब में इतिहास की सबसे बड़ी सड़क परियोजना, 44,920 किलोमीटर सड़कें 16,209 करोड़ रुपये में बनेगी

30 November 2025 - 8:46 AM
Photo of भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हज़ार करोड़ की लागत से बन रही 44,920 किलोमीटर सड़कें

भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हज़ार करोड़ की लागत से बन रही 44,920 किलोमीटर सड़कें

29 November 2025 - 7:59 PM
Photo of कनाडा अग्निकांड: पंजाबी मूल के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गर्भवती महिला ने लगाई छलांग

कनाडा अग्निकांड: पंजाबी मूल के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गर्भवती महिला ने लगाई छलांग

29 November 2025 - 6:29 PM
Back to top button