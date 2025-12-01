फटाफट पढ़ें:

गुरदासपुर में बदमाश और पुलिस मुठभेड़

दोनों बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती

मौके से पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद

फॉरेंसिक और बम निरोधक टीम जांच में

बदमाश हाल ही के ग्रेनेड हमले में शामिल

Punjab News : गुरदासपुर के पुराना शाला इलाके के दऊवाल मोड़ पर सोमवार सुबह दो बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश नवीन और कुश गोली लगने से घायल हो गए, उन्हें तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

गुरदासपुर मुठभेड़ में पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद

गुरदासपुर में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो पिस्तौल और एक काले बैग में रखा ग्रेनेड बरामद किया. फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है. एसपी युवराज सिंह खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की समीक्षा की. शुरूआती जांच में पता चला कि घायल बदमाश हाल ही में थाना सिटी गुरदासपुर पर हुए ग्रेनेड हमले में भी शामिल थे. पुलिस इस एंगल को ध्यान में रखते हुए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि बदमाश किस नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

