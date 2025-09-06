राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से की बातचीत, यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

Anup Tiwari6 September 2025 - 9:53 PM
2 minutes read
PM Modi Talks To Macron
दोनों के बीच यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

PM Modi Talks To Macron : शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बात की. वार्ता का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन संघर्ष को जल्दी खत्म करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना था, साथ ही दोनों नेताओं ने भारत–फ्रांस संबंधों की प्रगति का सकारात्मक आकलन भी किया.

यूरोप के शीर्ष नेताओं से पीएम मोदी की बात

हाल में भारत की पहल सक्रिय रही है, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और जेलेंस्की जैसे यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं से बात की है. उनमें से मैक्रों वह यूरोपीय नेता हैं, जो उस समय व्हाइट हाउस की वार्ता में शामिल थे जब अमेरिकी और यूक्रेनी नेता मिल रहे थे.

एक्स पर साझा की जानकारी

सोशल साइट एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में मोदी ने बताया, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और इसे सकारात्मक रूप से आंका. हमने यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

यूरोपीय आयोग की प्रमुख से भी की थी बात

इसके अलावा, पीएम मोदी ने हाल ही में उत्तरदायित्व विस्तारकारी बातचीत के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से संपर्क किया था. उसमें उन्होंने भारत–ईयू संबंधों को मजबूत करने, मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्र पूरा करने जैसे मुद्दों पर बल दिया था. फ्रांस, जो कि यूरोपीय संघ का हिस्सा है, इस साझेदारी में अहम भूमिका निभा रहा है.

भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं जो भविष्य में रक्षा, अंतरिक्ष, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और अधिक गहराई प्राप्त करेगा. इनका मुख्य कारण है दोनों देशों के बीच की रक्षा परियोजनाएं, मौजूदा समय में राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति और पनडुब्बी परियोजनाओं की घोषणा जैसे नए द्विपक्षीय सहयोग ने रिश्तों को और प्रगाढ़ किया है.

