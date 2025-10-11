Punjab

पैसको ने मनाया 47वां स्थापना दिवस, पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

Ajay Yadav11 October 2025 - 3:50 PM
1 minute read
Punjab News :
पैसको ने मनाया 47वां स्थापना दिवस, पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

फटाफट पढ़ें

  • पैसको ने 47वां स्थापना दिवस उत्साह से मनाया
  • वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी समारोह में उपस्थित थे
  • निदेशक ने कर्मचारियों की निष्ठा की प्रशंसा की
  • पैसको ने 6,000 से अधिक सैनिकों को रोजगार दिया
  • आगे भी पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रयास जारी रहेंगे

Punjab News : पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (पैसको) ने आज अपना 47वां स्थापना दिवस चंडीगढ़ में बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया. इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी विशेष रूप से उपस्थित थे. पैसको राज्यभर में पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

समारोह को संबोधित करते हुए पैसको के प्रबंध निदेशक, मेजर जनरल हरमनदीप सिंह (से.नि.) ने संस्था के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य के प्रति निष्ठा और अनुशासन की प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि रक्षा सेवाएँ कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पैसको पूर्व सैनिकों के कल्याण और रोजगार सृजन के लिए निरंतर प्रयासरत है.

पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए

उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान पैसको द्वारा 6,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जो पंजाब सरकार की सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है, उन्होंने कहा कि पैसको आगे भी पूर्व सैनिकों के लिए और अधिक रोजगार अवसर पैदा करने तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए सतत प्रयास करता रहेगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav11 October 2025 - 3:50 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में नशों के खिलाफ बड़ी वारदात: 75 तस्कर गिरफ्तार, 2.2 किलो हेरोइन जब्त

पंजाब में नशों के खिलाफ बड़ी वारदात: 75 तस्कर गिरफ्तार, 2.2 किलो हेरोइन जब्त

11 October 2025 - 3:37 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयारियों और समन्वय के आदेश दिए, नगर कीर्तन और मुख्य समारोह में होंगे लाखों श्रद्धालु

हरजोत सिंह बैंस ने 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयारियों और समन्वय के आदेश दिए, नगर कीर्तन और मुख्य समारोह में होंगे लाखों श्रद्धालु

10 October 2025 - 8:32 PM
Photo of पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 350वें शहीदी दिवस पर श्री आनंदपुर साहिब की सड़कों के अपग्रेडेशन के आदेश दिए

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 350वें शहीदी दिवस पर श्री आनंदपुर साहिब की सड़कों के अपग्रेडेशन के आदेश दिए

10 October 2025 - 2:27 PM
Photo of सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने युवाओं की उद्यमिता के लिए नया कोर्स शुरू किया

सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने युवाओं की उद्यमिता के लिए नया कोर्स शुरू किया

10 October 2025 - 2:01 PM
Photo of पंजाब में रियल एस्टेट को लेकर बड़ा बदलाव…जानें, कैसे सरकार बनाएगी निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर

पंजाब में रियल एस्टेट को लेकर बड़ा बदलाव…जानें, कैसे सरकार बनाएगी निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर

10 October 2025 - 12:14 PM
Photo of पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंत्री मो‍हिंदर भगत ने पैस्को के 47वें स्थापना दिवस पर किए यह बड़े ऐलान

पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंत्री मो‍हिंदर भगत ने पैस्को के 47वें स्थापना दिवस पर किए यह बड़े ऐलान

10 October 2025 - 11:41 AM
Photo of पंजाब में नशों के खिलाफ युद्ध जारी: 222 दिनों में 32,432 तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में नशों के खिलाफ युद्ध जारी: 222 दिनों में 32,432 तस्कर गिरफ्तार

10 October 2025 - 11:11 AM
Photo of राजवीर जवंदा को मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि: एक युग का अंत, एक विरासत की शुरुआत

राजवीर जवंदा को मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि: एक युग का अंत, एक विरासत की शुरुआत

10 October 2025 - 10:44 AM
Photo of जालंधर में बब्बर खालसा का भंडाफोड़, 2.5 किलो RDX और IED बरामद, दो आतंकी गिरफ्तार

जालंधर में बब्बर खालसा का भंडाफोड़, 2.5 किलो RDX और IED बरामद, दो आतंकी गिरफ्तार

10 October 2025 - 9:38 AM
Photo of पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मिल्कफेड कर्मचारियों की मांगों पर दिया बड़ा झटका, उच्च-स्तरीय कमेटी तुरंत गठित

पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मिल्कफेड कर्मचारियों की मांगों पर दिया बड़ा झटका, उच्च-स्तरीय कमेटी तुरंत गठित

10 October 2025 - 9:04 AM
Back to top button