पैसको ने 47वां स्थापना दिवस उत्साह से मनाया

वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी समारोह में उपस्थित थे

निदेशक ने कर्मचारियों की निष्ठा की प्रशंसा की

पैसको ने 6,000 से अधिक सैनिकों को रोजगार दिया

आगे भी पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रयास जारी रहेंगे

Punjab News : पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (पैसको) ने आज अपना 47वां स्थापना दिवस चंडीगढ़ में बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया. इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी विशेष रूप से उपस्थित थे. पैसको राज्यभर में पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

समारोह को संबोधित करते हुए पैसको के प्रबंध निदेशक, मेजर जनरल हरमनदीप सिंह (से.नि.) ने संस्था के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य के प्रति निष्ठा और अनुशासन की प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि रक्षा सेवाएँ कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पैसको पूर्व सैनिकों के कल्याण और रोजगार सृजन के लिए निरंतर प्रयासरत है.

पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए

उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान पैसको द्वारा 6,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जो पंजाब सरकार की सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है, उन्होंने कहा कि पैसको आगे भी पूर्व सैनिकों के लिए और अधिक रोजगार अवसर पैदा करने तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए सतत प्रयास करता रहेगा.

