फटाफट पढ़ें

13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप भिलाई में

पंजाब ओवरऑल चैंपियन, छत्तीसगढ़ उपविजेता

लड़कों में पंजाब, लड़कियों में छत्तीसगढ़ प्रथम

मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी को पुरस्कार दिए

सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार मिले

Punjab News : नेशनल गतका ऐसोसिएशन आफ इंडिया (एन.जी.ए.आई.) द्वारा आयोजित 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में पारंपरिक जंगजू कला और खेल कौशल के शानदार प्रदर्शन के साथ संपन्न हुई. तीन दिनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ पंजाब के गतकेबाजो को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया जबकि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपने साहस, सटीकता और कर्मठता से दिल जीतते हुए उपविजेता का खिताब जीता.

लड़कों के वर्ग में विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान पंजाब ने दमदार मुकाबलों और बेहतरीन तकनीकों के साथ पहला स्थान हासिल किया जबकि छत्तीसगढ़ ने दूसरा स्थान हासिल किया. हरियाणा और उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया. लड़कियाँ के वर्ग में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और पंजाब और हरियाणा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे.

युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार

छत्तीसगढ़ के शिक्षा एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए. इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री महोदय ने कहा, कि गतका केवल एक खेल नहीं है बल्कि यह भारत की गौरवशाली मार्शल विरासत का एक हिस्सा है जो अनुशासन, साहस और आत्म-संयम सिखाता है. छत्तीसगढ़ सरकार इस पारंपरिक कला में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गतका का जोरदार प्रचार-प्रसार करेगी, उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले और खेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देने वाले एक सफल आयोजन के लिए नेशनल गतका ऐसोसिएशन व न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ को बधाई दी.

युवाओं को गतका में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित

वैशाली नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि गतका खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, सम्मान और टीम वर्क भारत के प्रत्येक युवा एथलीट के लिए एक मिसाल कायम करता है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस मार्शल खेल में सक्रिय रूप से भाग लेने और राज्य का नाम रोशन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया.

एनजीएआई ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा से मनीष पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, नेशनल गतका ऐसोसिएशन (एनजीएआई) के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, एशियाई गतका फेडरेशन के कार्यकारी सदस्य और न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू, महासचिव जसवंत सिंह और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसबीर सिंह चहल भी उपस्थित थे. अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और सभी भारतीय राज्यों में गतका की पहुँच बढ़ाने के लिए एनजीएआई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार

समापन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें जूनियर गतका स्टार का पुरस्कार चंडीगढ़ के सतवंत सिंह खालसा को और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार चंडीगढ़ की सुनेहा को मिला. सबसे होनहार खिलाड़ी का पुरस्कार रमनदीप सिंह पंजाब को मिला. छत्तीसगढ़ की डिंपल कुमारी को सर्वश्रेष्ठ गतका-सोटी खिलाड़ी और हरियाणा के जसकीरत सिंह को सर्वश्रेष्ठ फरी-सोटी खिलाड़ी का पुरस्कार मिला. उत्तराखंड के जगजोत सिंह को सर्वश्रेष्ठ गतकाबाज और महिला वर्ग में पंजाब की इशप्रीत कौर को सर्वश्रेष्ठ गतकाबाज घोषित किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप