Punjab

पंजाब 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 के ओवरऑल विजेता, छत्तीसगढ़ उपविजेता

Ajay Yadav14 October 2025 - 3:42 PM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 के ओवरऑल विजेता, छत्तीसगढ़ उपविजेता

फटाफट पढ़ें

  • 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप भिलाई में
  • पंजाब ओवरऑल चैंपियन, छत्तीसगढ़ उपविजेता
  • लड़कों में पंजाब, लड़कियों में छत्तीसगढ़ प्रथम
  • मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी को पुरस्कार दिए
  • सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार मिले

Punjab News : नेशनल गतका ऐसोसिएशन आफ इंडिया (एन.जी.ए.आई.) द्वारा आयोजित 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में पारंपरिक जंगजू कला और खेल कौशल के शानदार प्रदर्शन के साथ संपन्न हुई. तीन दिनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ पंजाब के गतकेबाजो को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया जबकि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपने साहस, सटीकता और कर्मठता से दिल जीतते हुए उपविजेता का खिताब जीता.

लड़कों के वर्ग में विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान पंजाब ने दमदार मुकाबलों और बेहतरीन तकनीकों के साथ पहला स्थान हासिल किया जबकि छत्तीसगढ़ ने दूसरा स्थान हासिल किया. हरियाणा और उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया. लड़कियाँ के वर्ग में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और पंजाब और हरियाणा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे.

युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार

छत्तीसगढ़ के शिक्षा एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए. इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री महोदय ने कहा, कि गतका केवल एक खेल नहीं है बल्कि यह भारत की गौरवशाली मार्शल विरासत का एक हिस्सा है जो अनुशासन, साहस और आत्म-संयम सिखाता है. छत्तीसगढ़ सरकार इस पारंपरिक कला में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गतका का जोरदार प्रचार-प्रसार करेगी, उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले और खेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देने वाले एक सफल आयोजन के लिए नेशनल गतका ऐसोसिएशन व न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ को बधाई दी.

युवाओं को गतका में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित

वैशाली नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि गतका खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, सम्मान और टीम वर्क भारत के प्रत्येक युवा एथलीट के लिए एक मिसाल कायम करता है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस मार्शल खेल में सक्रिय रूप से भाग लेने और राज्य का नाम रोशन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया.

एनजीएआई ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा से मनीष पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, नेशनल गतका ऐसोसिएशन (एनजीएआई) के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, एशियाई गतका फेडरेशन के कार्यकारी सदस्य और न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू, महासचिव जसवंत सिंह और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसबीर सिंह चहल भी उपस्थित थे. अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और सभी भारतीय राज्यों में गतका की पहुँच बढ़ाने के लिए एनजीएआई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार

समापन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें जूनियर गतका स्टार का पुरस्कार चंडीगढ़ के सतवंत सिंह खालसा को और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार चंडीगढ़ की सुनेहा को मिला. सबसे होनहार खिलाड़ी का पुरस्कार रमनदीप सिंह पंजाब को मिला. छत्तीसगढ़ की डिंपल कुमारी को सर्वश्रेष्ठ गतका-सोटी खिलाड़ी और हरियाणा के जसकीरत सिंह को सर्वश्रेष्ठ फरी-सोटी खिलाड़ी का पुरस्कार मिला. उत्तराखंड के जगजोत सिंह को सर्वश्रेष्ठ गतकाबाज और महिला वर्ग में पंजाब की इशप्रीत कौर को सर्वश्रेष्ठ गतकाबाज घोषित किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 October 2025 - 3:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

14 October 2025 - 4:21 PM
Photo of पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

14 October 2025 - 3:46 PM
Photo of वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

14 October 2025 - 3:16 PM
Photo of पंजाब सरकार ने धान की अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, कोटकपूरा शेलर सहित 6 के खिलाफ FIR

पंजाब सरकार ने धान की अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, कोटकपूरा शेलर सहित 6 के खिलाफ FIR

14 October 2025 - 3:02 PM
Photo of खाद्यान्न पर बारिश के प्रभाव का आकलन करने केंद्रीय टीमें पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी : खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक

खाद्यान्न पर बारिश के प्रभाव का आकलन करने केंद्रीय टीमें पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी : खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक

14 October 2025 - 2:30 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

14 October 2025 - 2:10 PM
Photo of अशीर्वाद योजना के तहत पंजाब में 5751 लाभार्थी बेटियों को 29.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

अशीर्वाद योजना के तहत पंजाब में 5751 लाभार्थी बेटियों को 29.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

14 October 2025 - 2:00 PM
Photo of पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे

पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे

14 October 2025 - 9:25 AM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का बड़ा वार, 225वें दिन भगवंत मान सरकार ने मचाई धूम, 56 तस्कर गिरफ्तार – अब ड्रग माफिया की शामत

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का बड़ा वार, 225वें दिन भगवंत मान सरकार ने मचाई धूम, 56 तस्कर गिरफ्तार – अब ड्रग माफिया की शामत

13 October 2025 - 7:10 PM
Photo of भगवंत मान की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ राहत अभियान: बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों तक पहुंची तुरंत मदद

भगवंत मान की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ राहत अभियान: बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों तक पहुंची तुरंत मदद

13 October 2025 - 5:50 PM
Back to top button