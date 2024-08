Share

Advertisement

Nothing Phone : Nothing Phone 2a Plus फोन में भारी डिस्काउंट मिल रहा है। फोन को FLIPKART से खरीदा जा सकता है। इस फोन में शानदार फीचर्स मिल रहे हैं। फोन के स्टोरेज की बात करें तो 256 का स्टोरेज मिलता है। फोन की कीमत की बात करें तो 29,999 रुपए की कीमत में मिलेगी, जो फोन को खास बनाता है। 120 HZ का रिफ्रेश रेट मिलता है।

Advertisement

आपको बता दें कि इस फोन के फीचर्स की बात करें तो 256 का स्टोरेज होता है। जो इस फोन को खास बनाता है। इस पोन की रैम की बात करें तो 256 gb की रैम मिलती है। इस फोन की कीमत की बात करें तो 29,999 रुपए की कीमत में मिलेगी। फोन के प्रोसेसर की बात करें तो Media Tek Dimensity 7350 Pro का प्रोसेसर मिलता है। इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 HZ का रिफ्रेश रेट मिलता है।

अब बैटरी की बात कर लेते हैं। 5000mAh की बैटरी मिलती है। जो 50 W की चार्जिंग के साथ आता है। जो इस फोन को खास बनाता है। 1300nits की ब्राइटनेस मिलती है। फोन में शानदार फीचर्स मिलते हैं। फोन के कैमरे की बात करें तो Nothing PHone Plus के कैमरे की बात करें तो 50 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो अंधेरे में क्लियर फोटो खीचता है। बैक कैमरे की बात करें तो 50 MP का कैमरा मिलता है। फोन में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इस फोन के दो वेरियंट्स हैं। दोनो ही वेरियंट्स में डिस्काउंट मिलता है।

Manu Bhaker: दो मेडल के साथ भारत लौटीं मनु भाकर, ढोल-नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप