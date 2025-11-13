फटाफट पढ़ें:

सुनाम के 11 गांव में स्टेडियम शुरू

लागत 5.32 करोड़ रुपए तय की गई

3100 गांव में 1100 करोड़ स्टेडियम

युवाओं को खेल और स्वस्थ जीवन

मिशन ‘हर पिंड खेड मैदान’ जारी

Punjab News : पंजाब सरकार द्वारा राज्य को “रंगला पंजाब” बनाने के प्रण के तहत युवाओं को खेलों से जोड़ने और हर गांव में बेहतर खेल ढांचा उपलब्ध करवाने के प्रयासों को और मजबूती देते हुए पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज विधानसभा हलका सुनाम के 11 गांवों में बनने वाले स्टेडियमों के निर्माण कार्य की शुरुआत की. इन स्टेडियमों पर कुल 5 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत आएगी और ये लगभग 3 महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे.

3100 गांवों में 1100 करोड़ के स्टेडियम

इस अवसर पर अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य के 3100 गांवों में करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और विधानसभा हलका सुनाम के 29 गांवों में लगभग 11.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बनाए जाने हैं, उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और राज्य का नाम रोशन करने का उत्तम अवसर प्रदान करेंगे. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार “हर पिंड खेड मैदान” (प्रत्येक गांव में खेल मैदान) अभियान को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है ताकि गांव स्तर पर युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके.

सुनाम के 11 गांवों में स्टेडियम निर्माण

अमन अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा हलका सुनाम के जिन गांवों में स्टेडियम निर्माण की शुरुआत की गई है, उनमें शामिल हैं. किला हकीमां (65.09 लाख), शेरों (52.43 लाख), शाहपुर कलां (39.10 लाख), झाड़ों (117.16 लाख), तोगावाल (41.56 लाख), ढड्डरियां (26.28 लाख), साहोके (35.57 लाख), तकीपुर (23.94 लाख), मंडेर कलां (45.98 लाख), लोहाखेड़ा (41.02 लाख) और पिंडी अमर सिंह वाली (43.70 लाख).

स्टेडियम से युवाओं को स्वस्थ और नशे से दूर जीवन

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य सिर्फ खेलों को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ और उत्साही जीवन की ओर मोड़ना भी है, उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम खेल गतिविधियों के साथ-साथ गांव स्तर पर सामाजिक एकता के केंद्र के रूप में भी काम करेंगे. इस मौके पर विभिन्न गांवों के सरपंचों, विभागों के अधिकारियों, पंचायत सदस्यों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया. लोगों ने पंजाब सरकार का धन्यवाद किया कि सरकार ने गांव स्तर पर खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है.

