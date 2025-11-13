Punjab

सुनाम के 11 गांवों में नए स्टेडियम, पंजाब सरकार ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा दिया

Ajay Yadav13 November 2025 - 10:31 AM
2 minutes read
Punjab News :
सुनाम के 11 गांवों में नए स्टेडियम, पंजाब सरकार ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा दिया

फटाफट पढ़ें:

  • सुनाम के 11 गांव में स्टेडियम शुरू
  • लागत 5.32 करोड़ रुपए तय की गई
  • 3100 गांव में 1100 करोड़ स्टेडियम
  • युवाओं को खेल और स्वस्थ जीवन
  • मिशन ‘हर पिंड खेड मैदान’ जारी

Punjab News : पंजाब सरकार द्वारा राज्य को “रंगला पंजाब” बनाने के प्रण के तहत युवाओं को खेलों से जोड़ने और हर गांव में बेहतर खेल ढांचा उपलब्ध करवाने के प्रयासों को और मजबूती देते हुए पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज विधानसभा हलका सुनाम के 11 गांवों में बनने वाले स्टेडियमों के निर्माण कार्य की शुरुआत की. इन स्टेडियमों पर कुल 5 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत आएगी और ये लगभग 3 महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे.

3100 गांवों में 1100 करोड़ के स्टेडियम

इस अवसर पर अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य के 3100 गांवों में करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और विधानसभा हलका सुनाम के 29 गांवों में लगभग 11.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बनाए जाने हैं, उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और राज्य का नाम रोशन करने का उत्तम अवसर प्रदान करेंगे. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार “हर पिंड खेड मैदान” (प्रत्येक गांव में खेल मैदान) अभियान को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है ताकि गांव स्तर पर युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके.

सुनाम के 11 गांवों में स्टेडियम निर्माण

अमन अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा हलका सुनाम के जिन गांवों में स्टेडियम निर्माण की शुरुआत की गई है, उनमें शामिल हैं. किला हकीमां (65.09 लाख), शेरों (52.43 लाख), शाहपुर कलां (39.10 लाख), झाड़ों (117.16 लाख), तोगावाल (41.56 लाख), ढड्डरियां (26.28 लाख), साहोके (35.57 लाख), तकीपुर (23.94 लाख), मंडेर कलां (45.98 लाख), लोहाखेड़ा (41.02 लाख) और पिंडी अमर सिंह वाली (43.70 लाख).

स्टेडियम से युवाओं को स्वस्थ और नशे से दूर जीवन

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य सिर्फ खेलों को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ और उत्साही जीवन की ओर मोड़ना भी है, उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम खेल गतिविधियों के साथ-साथ गांव स्तर पर सामाजिक एकता के केंद्र के रूप में भी काम करेंगे. इस मौके पर विभिन्न गांवों के सरपंचों, विभागों के अधिकारियों, पंचायत सदस्यों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया. लोगों ने पंजाब सरकार का धन्यवाद किया कि सरकार ने गांव स्तर पर खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav13 November 2025 - 10:31 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of लिफ्टिंग के मामले में पटियाला तो धान की आमद और खरीद के मामले में संगरूर जिला आगे, जानें पूरा आंकड़ा

लिफ्टिंग के मामले में पटियाला तो धान की आमद और खरीद के मामले में संगरूर जिला आगे, जानें पूरा आंकड़ा

13 November 2025 - 12:26 PM
Photo of पंजाब सरकार का राहत मिशन तेज, 1143 गांवों में बाढ़ प्रभावितों को मिला मुआवजा

पंजाब सरकार का राहत मिशन तेज, 1143 गांवों में बाढ़ प्रभावितों को मिला मुआवजा

13 November 2025 - 10:05 AM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आनंदपुर साहिब में ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आनंदपुर साहिब में ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत

12 November 2025 - 8:18 PM
Photo of तरन तारन उपचुनाव में 60.95% मतदान…सिबिन सी ने जताया मतदाताओं और प्रशासन के प्रति आभार

तरन तारन उपचुनाव में 60.95% मतदान…सिबिन सी ने जताया मतदाताओं और प्रशासन के प्रति आभार

12 November 2025 - 6:18 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर “लाइट एंड साउंड शो” का आयोजन

पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर “लाइट एंड साउंड शो” का आयोजन

12 November 2025 - 5:56 PM
Photo of पंजाब ने रचा इतिहास….भगवंत मान सरकार को मिला देश का “टॉप अचीवर” अवॉर्ड, जानिए कैसे बना उद्योगों का पसंदीदा राज्य

पंजाब ने रचा इतिहास….भगवंत मान सरकार को मिला देश का “टॉप अचीवर” अवॉर्ड, जानिए कैसे बना उद्योगों का पसंदीदा राज्य

12 November 2025 - 4:41 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

12 November 2025 - 2:44 PM
Photo of गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो और सदस्य हथियार सहित गिरफ्तार, आरोपियों की ये थी योजना

गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो और सदस्य हथियार सहित गिरफ्तार, आरोपियों की ये थी योजना

12 November 2025 - 2:22 PM
Photo of पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा किया, किसानों और परिवारों को करोड़ों का मुआवजा

पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा किया, किसानों और परिवारों को करोड़ों का मुआवजा

12 November 2025 - 1:57 PM
Photo of पंजाब सरकार का ‘पेंशनर सेवा मेला’ 13-15 नवंबर 2025 तक, पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल पंजीकरण सुविधा

पंजाब सरकार का ‘पेंशनर सेवा मेला’ 13-15 नवंबर 2025 तक, पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल पंजीकरण सुविधा

12 November 2025 - 1:46 PM
Back to top button