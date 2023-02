SC को दो नए जज मिले, केंद्र ने नियुक्ति को दी मंजूरी, शीर्ष अदालत में अब 34 जजों की पूरी ताकत

केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत की क्षमता को पूर्ण करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह घोषणा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और कहा कि दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया, जिससे शीर्ष अदालत की कुल शक्ति अधिकतम 34 न्यायाधीशों तक पहुंच गई।

किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, “भारत के संविधान के तहत प्रावधानों के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय।”

