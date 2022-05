फ्लाइट में जल्द ही मिलेगी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, जानें क्या  हवाई यात्रा हुई महंगी?

देश में अब हवाई यात्रा करने वालें यात्रियों के लिए जल्द खुशखबरी मिलने जा रही है। बता दें विमानन कंपनी SpiceJet लोगों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी अपने पैसेंजर्स को देने जा रही है। स्पाइसजेट की फ्लाइट में अब पैसेंजर्स को बहुत जल्द इंटरनेट सर्विस मिलने लग जाएगी। स्पाइसजेट कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने ब्रॉडबैंड सुविधा को लेकर ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एयरलाइन अपने विमानों में जल्द ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा भी शुरु करेगी। इसके साथ ही स्पाइसजेट अगले कुछ महीनों में और अधिक बोइंग 737 मैक्स विमानों को शामिल करेंगे। इसके साथ ही एयरलाइन की अगले कुछ महीनों में अपने सभी पुराने विमानों को मैक्स से बदलने और अपने बेड़े में मैक्स विमानों को शामिल करने की योजना बनाई है। हालांकि इस जानकारी के बाद से ही पेसैंजर इस उम्मीद में है कि ये सेवा जल्द से जल्द शुरू की जा सकें।

स्पाइसजेट कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा की हम इस साल अपने नेटवर्क में नए प्रोडक्ट्स और नए रूट्स को जोड़ने में लगे हुए है। SpiceJet की लॉयल्टी कार्यक्रम स्पाइसक्लब ने हाल ही में अपना को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को पेसैंजर्स के लिए पेश किया है। इसके साथ ही कहा की वो जल्द ही सभी विमानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि स्पाइसजेट के नेटवर्क का विस्तार भारत और दुनिया भर में नए डेस्टिनेशन को जोड़ने के लिए तेजी से किया जाएगा। इसके साथ आपको बता दें फिलहाल हवाई यात्रा महंगी होगी या नहीं इसपर कंपनी ने कुछ नहीं बताया है।

