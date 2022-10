जनवरी 2022 से 1.62 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया : केंद्र सरकार

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि जनवरी 2022 से अब तक लगभग 1.62 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) ने कहा कि इस साल केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भारत की आजादी के बाद सबसे अधिक है।

यह आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यह कहने के एक दिन बाद जारी किए गए थे कि जो क्षेत्र पहले एक आतंकवादी हॉटस्पॉट था, वह अब मोदी सरकार की नीतियों के कारण एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र बन गया है।

शाह ने कहा, ‘तीन परिवारों के शासन में 70 साल में जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिर्फ तीन साल में 56,000 करोड़ रुपये का निवेश आया है।

VIDEO: Just before addressing the gathering in #Baramulla, J&K today, Home Minister @AmitShah ji had his bullet proof glass removed. pic.twitter.com/gSMM4uMtMi

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) October 5, 2022