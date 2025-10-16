फटाफट पढ़ें

28 नव-नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे

25 वेटरनरी इंस्पेक्टर और 3 क्लर्क शामिल

एक चौथी श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति

ईमानदारी और जिम्मेदारी पर जोर दिया

405 नए वेटरनरी अफसर भर्ती प्रक्रिया जारी

Punjab News : पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज 28 नव-नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें 25 वेटरनरी इंस्पेक्टर और तीन क्लर्क शामिल थे. एक चौथी श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति भी दी गई. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार के सत्ता में आने के बाद अब तक विभाग में 326 वेटरनरी अफसर, 545 वेटरनरी इंस्पेक्टर और 63 क्लास-सी कर्मचारी – जिनमें क्लर्क, आंकड़ाकार, स्टेनो, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, लैब सहायक, लैब तकनीशियन, मिल्क रिकॉर्डर, लीगल क्लर्क और मशीन ऑपरेटर शामिल हैं, की भर्ती की जा चुकी है.

जनसेवा में ईमानदारी और जिम्मेदारी जरूरी

नव-नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उन्हें पूरी लगन और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने कहा कि जनसेवा में ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना बेहद आवश्यक है. किसानों की सहायता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में विभाग की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि यह भर्ती विभाग की कार्यकुशलता और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ पंजाब में पशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को और सुदृढ़ बनाएगी.

405 वेटरनरी अफसर भर्ती

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब के योग्य युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है, उन्होंने बताया कि ये सभी नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर की गई हैं, उन्होंने यह भी बताया कि पशुपालन विभाग में 405 नए वेटरनरी अफसरों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है.

