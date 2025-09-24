Punjab

पंजाब में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मंत्री अमन अरोड़ा की नई पहल, निवेशकों को मिलेगा बेहतर सहयोग

Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • अमन अरोड़ा ने डेवलपरों के लिए नई पहलें शुरू कीं
  • पेडा में नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए
  • डेवलपरों के लिए व्हाट्सऐप हेल्पलाइन शुरू होगी
  • सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग दे रही है
  • प्रक्रियाएं सरल बनाकर निवेश बढ़ाने पर जोर

Punjab News : पंजाब में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों को और सुचारू बनाकर निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रोजेक्ट लगाने वाले डेवलपरों को प्रोत्साहित करने और उनकी मदद के लिए कई अहम पहल शुरू करने का ऐलान किया है. इस संबंध में फैसले आज पेडा कॉम्प्लेक्स में नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपरों की बैठक के दौरान लिए गए.

डेवलपरों की समस्याओं पर अमन अरोड़ा सक्रिय

डेवलपरों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करते हुए अमन अरोड़ा ने पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (पेडा ) को तुरंत एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए ताकि अंतर-विभागीय तालमेल संबंधी मुद्दों को तेजी से सुलझाया जा सके, उन्होंने कहा कि एक समर्पित अधिकारी की नियुक्ति से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लागू होने में हो रही देरी को रोका जा सकेगा.

अमन अरोड़ा ने पेडा को एक सप्ताह के भीतर एक समर्पित व्हाट्सऐप हेल्पलाइन शुरू करने के आदेश भी दिए. यह प्लेटफ़ॉर्म डेवलपरों को अपनी समस्याओं की तुरंत रिपोर्ट करने और सीधे तौर पर फौरन सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा. इससे उन्हें जहां त्वरित मदद सुनिश्चित होगी, वहीं शिकायतों का तुरंत निवारण भी संभव होगा.

परियोजनाओं में भी निभा रहा सक्रिय भूमिका

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री ने डेवलपरों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार केवल निवेशकों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चलाने में मदद करने के लिए भी सक्रिय भागीदार है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण और इस क्षेत्र को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

निवेश बढ़ाने को प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर

अमन अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि पंजाब की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को घटाया जाए. ऐसा करने से और अधिक निवेश आकर्षित होंगे और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा. इस मौके पर पेडा की चेयरपर्सन डॉ. गुरप्रीत कौर गोगी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव अजोये कुमार सिन्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलिमा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

