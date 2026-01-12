Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल इस दिन को लेकर लोगों में उत्साह होता है, लेकिन 2026 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर संशय पैदा हो गया है। लोग दो तारीखों को लेकर भ्रमित हैं, 14 जनवरी और 15 जनवरी। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति की सही तिथि क्या होगी और इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा।

मकर संक्रांति की तिथि: 14 जनवरी या 15 जनवरी?

इस वर्ष मकर संक्रांति को लेकर विभिन्न ज्योतिषाचार्यों की राय अलग-अलग हैं। पंडित प्रतीक भट्ट के अनुसार, मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से होती है, और इस वर्ष सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जानी चाहिए। वहीं, वान्या आर्य और श्रुति खरबंदा भी मानते हैं कि 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाना उचित रहेगा।

हालांकि, ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा का मत है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात को 9:49 बजे होगा, जिससे मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाना चाहिए। उनका कहना है कि सूर्य के गोचर के समय के बाद ही संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, और सूर्य का गोचर रात्रि में होने की वजह से इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। हालांकि ज्यादातर पंडित 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाने के पक्ष में हैं तो उनके मुताबिक, 14 जनवरी को ही इस त्योहार को मनाना ज्यादा शुभ होगा।

मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त

मकर संक्रांति के दिन पूजा और दान का विशेष महत्व है। इस दिन को पुण्य और आशीर्वाद का दिन माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:13 बजे से 5:45 बजे तक रहेगा। इसके अलावा, महापुण्य काल 3:13 बजे से 4:58 बजे तक रहेगा, जिसमें किए गए धार्मिक कार्यों का फल अधिक मिलता है।

यदि आप मकर संक्रांति के दिन पूजा और दान करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए शुभ समय सुबह 9:03 बजे से 10:48 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप पवित्र स्नान करके पूजा कर सकते हैं और दान करके पुण्य कमा सकते हैं।

