Literacy Rate : भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सभी की सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ शिक्षा के स्तर में भी अंतर दिखाई देता है. हालांकि देश को ज्ञान और शिक्षा की भूमि कहा जाता है, लेकिन कुछ राज्यों की साक्षरता दर अभी भी औसत से काफी कम है.

बहुत से लोग यह मानते हैं कि बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है, लेकिन हालिया आंकड़े इस धारणा को गलत साबित करते हैं. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश में सबसे कम साक्षरता दर आंध्र प्रदेश की है.

आंध्र प्रदेश सबसे नीचे

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की PLFS 2023–24 रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश की औसत साक्षरता दर केवल 72.6% है, जबकि देश की औसत साक्षरता दर लगभग 77% है. इस तुलना में बिहार की साक्षरता दर 74.3% है, जो आंध्र प्रदेश से अधिक है.

महिला और पुरुषों के बीच अंतर

आंध्र प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक है. यहां पुरुषों की दर 70% से ऊपर है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 60% के आसपास है. बिहार में भी यह अंतर दिखाई देता है, हालांकि कुल औसत आंध्र से बेहतर है.

सबसे अधिक साक्षर राज्य

जहां एक ओर आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य निचले स्तर पर हैं, वहीं केरल, मिजोरम और त्रिपुरा सबसे साक्षर राज्यों में गिने जाते हैं. केरल की साक्षरता दर 96% से भी अधिक है, जो देश में सबसे ऊंची है.

ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में शिक्षा को लेकर अब भी कई राज्यों में जागरूकता और संसाधनों की आवश्यकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है.

