बिज़नेसराष्ट्रीय

दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लगेगी लॉटरी, मिनिमम सैलरी में बड़े उलटफेर की उम्मीद

Ajay Yadav13 October 2025 - 11:37 AM
2 minutes read
8th Pay Commission :
दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लगेगी लॉटरी, मिनिमम सैलरी में बड़े उलटफेर की उम्मीद

फटाफट पढ़ें

  • कर्मचारी 9 महीने से 8वें वेतन आयोग का इंतजार
  • दिवाली से पहले सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है
  • मिनिमम सैलरी 35000-40000 बढ़ने की उम्मीद
  • कमेटी गठन के बाद कर्मचारियों की टेंशन कम होगी
  • 8वां वेतन आयोग 2027-28 में लागू होगा

8th Pay Commission : पिछले 9 महीने से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे है, हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है, जिसने कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इसी साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया था। माना जा रहा था कि 2 या 3 महीने में कमेटी का गठन किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि दिवाली से पहले मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे है, हालांकि 9 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नया वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि दिवाली से पहले केंद्रीय सरकार कमेटी गठन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि कमेटी गठन के बाद कर्मचारियों की आधी से ज्यादा टेंशन दूर हो सकती है।

मिनिमम सैलरी में बड़े उलटफेर की उम्मीद

7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम सैलरी 18000 रूपये बढ़ाया गया था, वहीं अब कयासों के बाजार गर्म हो गया है कि आखिर 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 के तहत सैलरी बढ़ोतरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जो 35000 से 40000 के बीच मानी जा रही है, हालांकि यह महज एक अनुमान है, देखना दिलचस्प होगा कि सरकार पेंशन और मिनिमम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी करती है।

2026 नहीं तो कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग

दरअसल 8वें वेतन आयोग के तहत अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है, कमेटी गठन होने के 1 से 2 साल के अंदर कमेटी द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती है, जिसके बाद 6 से 9 महीने के भीतर सरकार की तरफ से इसे लागू किया जाता है। अगर मोटा मोटी समझे तो नया वेतन आयोग साल 2027 के आखिरी या 2028 के शुरूआत तक होने की उम्मीद है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियोंऔर पेंशनर्स को अभी भी कमेटी गठन का इंतजार ही है।

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav13 October 2025 - 11:37 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत, इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर चुकाई कीमत

चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत, इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर चुकाई कीमत

12 October 2025 - 12:09 PM
Photo of पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा अफगानिस्तान, हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, तीन चौकियों पर किया कब्जा

पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा अफगानिस्तान, हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, तीन चौकियों पर किया कब्जा

12 October 2025 - 11:12 AM
Photo of ‘नारी शक्ति के खोखले नारे’ अफगान मंत्री की PC से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर भड़के राहुल गांधी

‘नारी शक्ति के खोखले नारे’ अफगान मंत्री की PC से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर भड़के राहुल गांधी

11 October 2025 - 3:02 PM
Photo of दक्षिणी फिलीपीन में भूकंप के तेज झटके : 7.4 और 6.8 तीव्रता, 7 की मौत, भूस्खलन और भारी नुकसान का खतरा

दक्षिणी फिलीपीन में भूकंप के तेज झटके : 7.4 और 6.8 तीव्रता, 7 की मौत, भूस्खलन और भारी नुकसान का खतरा

11 October 2025 - 8:55 AM
Photo of अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा, काबुल में दूतावास फिर से खुलेगा, सहयोग से क्षेत्रीय शांति संभव

अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा, काबुल में दूतावास फिर से खुलेगा, सहयोग से क्षेत्रीय शांति संभव

10 October 2025 - 5:07 PM
Photo of मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस पुरस्कार 2025, लोकतंत्र और बच्चों की सेवा में योगदान के लिए सम्मानित

मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस पुरस्कार 2025, लोकतंत्र और बच्चों की सेवा में योगदान के लिए सम्मानित

10 October 2025 - 4:09 PM
Photo of “गांधीवादी या राष्ट्रविरोधी?” सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से उठे सवाल – क्या सरकार ने लद्दाख की आवाज को कुचल दिया?

“गांधीवादी या राष्ट्रविरोधी?” सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से उठे सवाल – क्या सरकार ने लद्दाख की आवाज को कुचल दिया?

7 October 2025 - 3:04 PM
Photo of एयर इंडिया फ्लाइट AI117 में इमरजेंसी सिस्टम सक्रिय, RAT डिप्लॉय के बाद सुरक्षित लैंडिंग तकनीकी जांच जारी

एयर इंडिया फ्लाइट AI117 में इमरजेंसी सिस्टम सक्रिय, RAT डिप्लॉय के बाद सुरक्षित लैंडिंग तकनीकी जांच जारी

5 October 2025 - 3:14 PM
Photo of गाजा में शांति प्रयासों पर पीएम मोदी ने ट्रंप की सराहना की, कहा- भारत हर कोशिश का समर्थन करेगा

गाजा में शांति प्रयासों पर पीएम मोदी ने ट्रंप की सराहना की, कहा- भारत हर कोशिश का समर्थन करेगा

4 October 2025 - 8:52 AM
Photo of वायुसेना प्रमुख का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी विमान व ठिकाने तबाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार संभव

वायुसेना प्रमुख का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी विमान व ठिकाने तबाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार संभव

3 October 2025 - 10:33 PM
Back to top button