Ajay Yadav10 October 2025 - 6:42 PM
Bihar News :
Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है. इसी बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल ज्योति सिंह जन सुराज पार्टी के प्रमुख और रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की हैं.

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद भोजपुरी गायक-अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि मैं यहां न तो चुनाव लड़ने आई हूं और न ही टिकट मांगने, बल्कि इसलिए आई हूं ताकि कोई दूसरी महिला मेरे जैसा अन्याय न झेले. ज्योति सिंह ने कहा कि मैं ऐसी सभी महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं. इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिली. चुनाव या टिकट पर कोई चर्चा नहीं हुई. मैं यहां सिर्फ उन सभी महिलाओं के लिए आई हूं.

ज्योति सिंह ने चुनाव या टिकट की बात नहीं की

वहीं, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से मुलाकात के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह एक बिहारी और एक महिला के तौर पर हमसे मिलने आई थी. हमने उनकी बातें ध्यान से सुनी, उन्होंने कहीं भी चुनाव लड़ने या टिकट मांगने की बात नहीं की. मुझे लगा कि उनका उद्देश्य चुनाव नहीं, बल्कि अपने साथ हुए गंभीर अन्याय को सामने लाना है. वे चाहती हैं कि बिहार में किसी और महिला को ऐसा अन्याय न सहना पड़े इसके लिए उन्होंने जन सुराज से सहयोग मांगा है.

मैंने उनसे मुलाकात कर उनकी बातें सुनी

मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि प्रशांत किशोर किसी के निजी या पारिवारिक मामलों में दखल नहीं दे सकते, लेकिन मैंने यह भी कहा कि सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. जनसुराज उनके साथ रहेगा, उन्हें कानून के अनुसार लड़ाई लड़नी चाहिए. पवन सिंह भी मेरे दोस्त हैं. मैं उनके पारिवारिक मामले के बारे में कुछ नहीं कह सकता. अगर वह मेरे पास आई हैं, तो यह मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं उनसे मिलूं और उनकी बातें सुनूं, उन्होंने मुझसे किसी तरह की मांग नहीं की.

