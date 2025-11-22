Other Statesक्राइम

दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र से 13 वर्षीय छात्रा के आत्महत्या का मामला, माता-पिता का शिक्षकों पर गंभीर आरोप

Shanti Kumari22 November 2025 - 11:34 AM
Maharashtra News

Maharashtra News : अभी हाल ही में दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक 16 वर्षीय छात्र के मौत की खबर सामने आई थी, कि अब महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आ रही है। गुजराती विद्यालय में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली है।  बेटी की मौत का जिम्मेदार मानते हुए छात्रा के माता-पिता ने स्कूल के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला महाराष्ट्र के जालना शहर की है, जहां सीटीएमके गुजराती विद्यालय में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा आरोही दीपक बिटलान ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। आरोही आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि उसके माता-पिता ने शिक्षकों पर उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

पुलिस ने शुरू की गहन जांच

वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। सदर बाजार पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी, संदीप भारती, ने बताया कि इस घटना की सूचना उन्हें अस्पताल से मिली थी।

इस मामले में ADR (Accidental Death Report) दर्ज कर इस घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस ने तीन टीमें बनाई गई हैं। परिवार वालों का बयान दर्ज कर पुलिस उसके आधार पर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है।

