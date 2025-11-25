जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, फौजियों से भरा Truck पलटा

Punjab News : जालंधर–पठानकोट हाईवे पर दारापुर बाईपास के नजदीक आज सुबह एक सड़क हादसा हुआ। एक ही दिशा में जालंधर की ओर जा रहे आर्मी के ट्रक और एक कार की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद दोनों वाहन बेकाबू होकर सड़क पर पलट गए। अच्छी बात यह रही कि हादसा बड़ा होने के बावजूद किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। सभी लोग सुरक्षित बच गए।

दुर्घटना की जांच कर रही पुलिस

हादसे के दौरान कार में बैठे कमल, पुत्र कुलदीप सिंह निवासी नरायणगढ़ को चोट लगी। मौके पर पहुंची सड़क सुरक्षा फोर्स (Sadak Suraksha Force) की टीम, थानेदार बलजीत सिंह और आंचल ने उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। उन्होंने फौजी ट्रक चला रहे बीरेंद्र यादव, उनके साथी जवान, कार चालक कुलदीप सिंह और उसकी पत्नी की भी मदद की। बाद में हाइड्रा मशीन की मदद से सड़क को साफ कराया गया ताकि ट्रैफिक दोबारा शुरू हो सके। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना कैसे हुई। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

