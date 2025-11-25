Punjab

जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, आर्मी Truck पलटा

Karan Panchal25 November 2025 - 3:18 PM
1 minute read
Punjab News
जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, फौजियों से भरा Truck पलटा

Punjab News : जालंधर–पठानकोट हाईवे पर दारापुर बाईपास के नजदीक आज सुबह एक सड़क हादसा हुआ। एक ही दिशा में जालंधर की ओर जा रहे आर्मी के ट्रक और एक कार की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद दोनों वाहन बेकाबू होकर सड़क पर पलट गए। अच्छी बात यह रही कि हादसा बड़ा होने के बावजूद किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। सभी लोग सुरक्षित बच गए।

दुर्घटना की जांच कर रही पुलिस

हादसे के दौरान कार में बैठे कमल, पुत्र कुलदीप सिंह निवासी नरायणगढ़ को चोट लगी। मौके पर पहुंची सड़क सुरक्षा फोर्स (Sadak Suraksha Force) की टीम, थानेदार बलजीत सिंह और आंचल ने उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। उन्होंने फौजी ट्रक चला रहे बीरेंद्र यादव, उनके साथी जवान, कार चालक कुलदीप सिंह और उसकी पत्नी की भी मदद की। बाद में हाइड्रा मशीन की मदद से सड़क को साफ कराया गया ताकि ट्रैफिक दोबारा शुरू हो सके। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना कैसे हुई। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

ये भी पढ़ें- राम मंदिर पुजारियों की कितनी होती है सैलरी, कैसे होता है पद पर चयन, जानें सबकुछ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal25 November 2025 - 3:18 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

25 November 2025 - 3:58 PM
Photo of पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

25 November 2025 - 11:32 AM
Photo of Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

24 November 2025 - 5:26 PM
Photo of पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

24 November 2025 - 10:50 AM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

23 November 2025 - 4:31 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: चंडीगढ़ में अवकाश, पंजाब-हरियाणा में भव्य आयोजन

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: चंडीगढ़ में अवकाश, पंजाब-हरियाणा में भव्य आयोजन

23 November 2025 - 9:51 AM
Photo of मशहूर पंजाबी सिंगर का निधन, 37 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

मशहूर पंजाबी सिंगर का निधन, 37 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

22 November 2025 - 6:51 PM
Photo of गुरु साहिब की शहादत को समर्पित 25 नवंबर को पंजाब सरकार करेगी राज्यव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत

गुरु साहिब की शहादत को समर्पित 25 नवंबर को पंजाब सरकार करेगी राज्यव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत

22 November 2025 - 4:03 PM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में 23–25 नवंबर को श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम, तैयारियां चरम पर

श्री आनंदपुर साहिब में 23–25 नवंबर को श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम, तैयारियां चरम पर

21 November 2025 - 3:34 PM
Photo of पंजाब मान सरकार इन एक्शन मोड, PCS अधिकारी को किया सस्पेंड

पंजाब मान सरकार इन एक्शन मोड, PCS अधिकारी को किया सस्पेंड

21 November 2025 - 12:26 PM
Back to top button