Jalandhar News : जालंधर के राओवाली गांव के पास स्थित यूनिक फिलिंग स्टेशन पर एक महिला ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर हमला करवा दिया। जिसके बाद कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, और उसे ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गाड़ी में डीजल की जगह डाला पेट्रोल

घटना की जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप के मालिक ने बतााया कि मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक महिला अपनी महिंद्रा थार गाड़ी में तेल डलवाने आई थी। पंप पर तैनात कर्मचारी जतिन से गलती हो गई और उसने डीजल की जगह गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया। महिला को यह बात पता चलते ही वह भड़क गई, और उसने तुरंत अपने रिश्तेदारों को फोन करके मौके पर बुलाया।

हमलावर ने छिना फोन

पंप मालिक ने कहा कि उन्होंने महिला को विश्वास दिलाया था कि गाड़ी को मैकेनिक से बिल्कुल ठीक करवा दिया जाएगा और वे खुद मैकेनिक को लेने के लिए निकल गए थे। लेकिन उनके जाते ही महिला के रिश्तेदारों ने पंप पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होनें कर्मचारी जतिन को घेरकर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। यहां तक की हमलावर ने जतिन का मोबाइल फोन भी छीन लिया।

पेट्रोल पंप को पहुंचाया नुकसान

इसके बाद भी हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने पेट्रोल पंप परिसर में लगे वाटर कूलर, फूलों के गमले और वहां खड़ी एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही थाना मकसूदां के एएसआई राजिंदर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया है और मालिक के बयान दर्ज कर लिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया से पंजाब आई महिला

पुलिस जांच में यह सामने आया कि थार सवार महिला एक NRI है, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से पंजाब आई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

