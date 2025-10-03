राष्ट्रीय

वायुसेना प्रमुख का खुलासा: ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी विमान व ठिकाने तबाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार संभव

Anup Tiwari3 October 2025 - 10:33 PM
2 minutes read
India-Pak Air Combat
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने किया बड़ा खुलासा (फाइल फोटो)

India-Pak Air Combat : वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए सैन्य अभियान की विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में चार से पांच अमेरिकी निर्मित एफ-16 लड़ाकू विमानों समेत लगभग दर्जन भर पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया गया. इनमें कुछ चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू जेट भी शामिल थे. इसके अलावा, एक बड़ा अमेरिकी सी-130 सैन्य परिवहन विमान भी इस कार्रवाई में नष्ट हुआ.

पाकिस्तान के दावों को किया खारिज

एयरचीफ मार्शल ने पाकिस्तान के उन दावों को खारिज किया जिनमें भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के मार गिराए जाने की बात कही गई थी. उन्होंने इन दावों को “मनोरम कहानियां” बताया और कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान देता रहता है. उन्होंने आगे कहा कि इस सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के कई हवाई अड्डों, रडार सिस्टम और कमांड सेंटरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है.

खैबर पख्तूनख्वा तक प्रहार करने में सक्षम

वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी ठिकानों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिफ्ट कर दिया है, जो कि उम्मीद की गई बात थी. हालांकि, उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना वहां भी प्रहार करने में सक्षम है. उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के पास उनके ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ निशाना बनाने की क्षमता है.

भारतीय एयर डिफेंस प्रणाली की मजबूती की बात करते हुए एयरचीफ मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ भारत की सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ता से खड़ी रही. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एक एसएएम (सर्फेस-टू-एयर मिसाइल) प्रणाली भी नष्ट कर दी गई.

भारत खरीद सकता है अतिरिक्त एस-400

वायुसेना प्रमुख ने यह भी संकेत दिया कि भारतीय सेना एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अतिरिक्त बैच खरीद सकती है, ताकि अपनी रक्षा क्षमता और बढ़ाई जा सके. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सैन्य ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें चार रडार साइटें, दो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, दो रनवे और तीन एयरफोर्स बेस के हैंगर शामिल हैं.

पाकिस्तान सीजफायर के लिए क्यों हुआ राजी

उन्होंने कहा कि इस तरह के नुकसान के कारण पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि अगर संघर्ष जारी रहा तो नुकसान और अधिक होगा, इसलिए उन्होंने सीजफायर का प्रस्ताव रखा. एयरचीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की ताकत और सटीकता का प्रमाण बताया, जिसमें आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया गया.

इस दौरान, उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के झूठे दावों से भारतीय सेना की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ा और दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता और प्रभावशीलता को देखा. यह ऑपरेशन आतंकवादी हमले के जवाब में किए गए सबसे सफल अभियानों में से एक माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari3 October 2025 - 10:33 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

2 October 2025 - 8:31 PM
Photo of विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

विजयदशमी पर बोले मोहन भागवत : हिंसक प्रदर्शनों से नहीं मिलता समाधान, पड़ोसी देशों की अस्थिरता पर जताई चिंता

2 October 2025 - 12:28 PM
Photo of लाल बहादुर शास्त्री : सादगी और साहस के प्रतीक, ‘जय जवान-जय किसान’ के जनक की जयंती

लाल बहादुर शास्त्री : सादगी और साहस के प्रतीक, ‘जय जवान-जय किसान’ के जनक की जयंती

2 October 2025 - 11:38 AM
Photo of “दशहरा 2025 : शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेष उपाय – जानिए बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार कैसे मनाएं”

“दशहरा 2025 : शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेष उपाय – जानिए बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार कैसे मनाएं”

2 October 2025 - 8:09 AM
Photo of ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव: अब आधार वेरिफाइड यूजर्स को मिलेगा यह फायदा…

ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव: अब आधार वेरिफाइड यूजर्स को मिलेगा यह फायदा…

1 October 2025 - 8:11 PM
Photo of संघ के शताब्दी समारोह पर पीएम मोदी का बड़ा कदम: जारी करेंगे स्मारक, डाक टिकट और सिक्का

संघ के शताब्दी समारोह पर पीएम मोदी का बड़ा कदम: जारी करेंगे स्मारक, डाक टिकट और सिक्का

29 September 2025 - 7:02 PM
Photo of GST कटौती से होटल किराया हुआ सस्ता, जानें नई व्यवस्था और कैसे मिलेगा फायदा

GST कटौती से होटल किराया हुआ सस्ता, जानें नई व्यवस्था और कैसे मिलेगा फायदा

27 September 2025 - 6:50 PM
Photo of 54वें केवी स्पोर्ट्स मीट 2024-25 में कप्तान इला पांडेय की चमक, दिल्ली रीजन को दिलाई लॉन टेनिस ट्रॉफी

54वें केवी स्पोर्ट्स मीट 2024-25 में कप्तान इला पांडेय की चमक, दिल्ली रीजन को दिलाई लॉन टेनिस ट्रॉफी

26 September 2025 - 9:14 PM
Photo of लेह हिंसा: सोनम वांगचुक NSA के तहत किए गए गिरफ्तार, लेह में इंटरनेट सेवा बंद

लेह हिंसा: सोनम वांगचुक NSA के तहत किए गए गिरफ्तार, लेह में इंटरनेट सेवा बंद

26 September 2025 - 6:02 PM
Photo of भारतीय वायु सेना के एक युग का अंत: MiG-21 ने भरी आखिरी उड़ान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी भावुक विदाई

भारतीय वायु सेना के एक युग का अंत: MiG-21 ने भरी आखिरी उड़ान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी भावुक विदाई

26 September 2025 - 3:27 PM
Back to top button