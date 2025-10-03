India-Pak Air Combat : वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए सैन्य अभियान की विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में चार से पांच अमेरिकी निर्मित एफ-16 लड़ाकू विमानों समेत लगभग दर्जन भर पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया गया. इनमें कुछ चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू जेट भी शामिल थे. इसके अलावा, एक बड़ा अमेरिकी सी-130 सैन्य परिवहन विमान भी इस कार्रवाई में नष्ट हुआ.

पाकिस्तान के दावों को किया खारिज

एयरचीफ मार्शल ने पाकिस्तान के उन दावों को खारिज किया जिनमें भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के मार गिराए जाने की बात कही गई थी. उन्होंने इन दावों को “मनोरम कहानियां” बताया और कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान देता रहता है. उन्होंने आगे कहा कि इस सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के कई हवाई अड्डों, रडार सिस्टम और कमांड सेंटरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है.

खैबर पख्तूनख्वा तक प्रहार करने में सक्षम

वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी ठिकानों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिफ्ट कर दिया है, जो कि उम्मीद की गई बात थी. हालांकि, उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना वहां भी प्रहार करने में सक्षम है. उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के पास उनके ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ निशाना बनाने की क्षमता है.

भारतीय एयर डिफेंस प्रणाली की मजबूती की बात करते हुए एयरचीफ मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ भारत की सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ता से खड़ी रही. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एक एसएएम (सर्फेस-टू-एयर मिसाइल) प्रणाली भी नष्ट कर दी गई.

भारत खरीद सकता है अतिरिक्त एस-400

वायुसेना प्रमुख ने यह भी संकेत दिया कि भारतीय सेना एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अतिरिक्त बैच खरीद सकती है, ताकि अपनी रक्षा क्षमता और बढ़ाई जा सके. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सैन्य ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें चार रडार साइटें, दो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, दो रनवे और तीन एयरफोर्स बेस के हैंगर शामिल हैं.

पाकिस्तान सीजफायर के लिए क्यों हुआ राजी

उन्होंने कहा कि इस तरह के नुकसान के कारण पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि अगर संघर्ष जारी रहा तो नुकसान और अधिक होगा, इसलिए उन्होंने सीजफायर का प्रस्ताव रखा. एयरचीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की ताकत और सटीकता का प्रमाण बताया, जिसमें आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया गया.

इस दौरान, उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के झूठे दावों से भारतीय सेना की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ा और दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता और प्रभावशीलता को देखा. यह ऑपरेशन आतंकवादी हमले के जवाब में किए गए सबसे सफल अभियानों में से एक माना जा रहा है.

