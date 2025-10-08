Punjab

सीतापुर में पति ने डीएम से लगाई जान बचाने की गुहार, कहा- पत्नी रात में नागिन बन डराती है

Ajay Yadav8 October 2025 - 10:29 AM
2 minutes read
Sitapur News :
सीतापुर में पति ने डीएम से लगाई जान बचाने की गुहार, कहा- पत्नी रात में नागिन बन डराती है

  • सीतापुर में मेराज ने पत्नी के नागिन बनने की शिकायत की
  • उसने बताया कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है
  • झाड़फूंक और पंचायत से भी कोई सुधार नहीं हुआ
  • डर के कारण मेराज रात में सो भी नहीं पाता है
  • डीएम ने पुलिस को जल्दी कार्रवाई के निर्देश दिए

Sitapur News : उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिला मजिस्ट्रेट के सामने अजीबोगरीब शिकायत की है. युवक ने दावा किया कि उसकी पत्नी रात में नागिन बन जाती है और उसे डराती है. जिसकी वजह से वो डर के मारे रातों को सो नहीं पाता है.

यह मामला महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव का है, जहां रहने वाले मेराज नाम का व्यक्ति 4 अक्टूबर को जनपद में आयोजित ‘समाधान दिवस’ में डीएम अभिषेक आनंद के सामने अपनी परेशानी कागज पर लिखकर पूरी व्यथा सुनाई.

पत्नी के अजीब व्यवहार से दहशत में मेराज

मेराज ने बताया कि उसकी शादी थानगंव थाना क्षेत्र के राजपुर की नसीमुन से हुई थी. शादी के बाद कुछ दिन तक वो ठीक से रही. लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी. वो उसके व्यवहार से दहशत में रहने लगा. वो काफी डरा सहमा हुआ है.

मेराज ने डीएम को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी नसीमुन मानसिक रूप से अस्थिर है. वह रात में अचानक उठकर नागिन बन जाती है और उस पर फुफकारती है. वो रोजाना उसे डराती है, जिसकी वजह से वो रातों को सो भी नहीं पाता है. मेराज ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसे उसकी पत्नी से बचाया जाए.

मेराज की शिकायत से हर कोई दंग

मेराज की इस शिकायत को सुनकर हर कोई दंग रह गया. यह मामला अब आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. मेराज का कहना है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है जिसकी जानकारी उसके माता-पिता को भी थी, फिर भी उन्होंने उसकी शादी कराई और मेरा जीवन खराब कर दिया.

मेराज ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के लिए झाड़फूंक भी करवाई है और इस मामले को लेकर महमूदाबाद कोतवाली में पंचायत भी हुई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया. डीएम ने मेराज की शिकायत स्वीकार करते हुए कोतवाली पुलिस को मामले को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं.

