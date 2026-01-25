Mukh Mantri Sehat Yojana : पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज पटियाला में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पंजीकरण अभियान को लगातार दूसरे दिन जारी रखते हुए अमन विहार कॉलोनी, त्रिपड़ी, सुखराम कॉलोनी, गांव लंग, माता कौशल्या अस्पताल और राजिंदरा अस्पताल में स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाले केंद्रों का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि यह योजना राज्य के प्रत्येक मूल निवासी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करती है।

10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अब राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अब निजी अस्पतालों में भी उपचार करा सकेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि राज्य का कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी के कारण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।

विशेष उपचार सेवाएं होंगी उपलब्ध

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि इस योजना के अंतर्गत सभी दवाइयों के साथ-साथ डायग्नोस्टिक जांच भी मुफ्त की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत नागरिकों को ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी तथा अन्य उन्नत चिकित्सा श्रेणियों में विशेष उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में अस्पतालों में इलाज की पूरी लागत के साथ-साथ डायग्नोस्टिक सेवाएं भी पूरी तरह कवर की गई हैं।

स्वास्थ्य योजना के लाभों की दी जानकारी

योजना के प्रति व्यापक जागरूकता और इसके जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने पठानकोट के भोआ हलके के गांवों बमियाल, नरोट जैमल सिंह और अनियाल का विशेष दौरा किया। उन्होंने घर-घर जाकर निवासियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लाभों की जानकारी दी और स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए लोगों को मौके पर ही टोकन जारी करवाना सुनिश्चित किया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल

इसी प्रकार, मलोट में कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने भी घर-घर जाकर लोगों को इस योजना के बारे में अवगत कराया और इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल बताया, जो समाज के सभी वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है।

सरकार की प्रतिबद्धता हुई सुदृढ़

राज्य के अन्य हिस्सों में भी स्वास्थ्य कार्ड पंजीकरण अभियान पूरी सक्रियता से जारी रहा। विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने बटाला में पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की, जबकि सरदूलगढ़ के विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली ने मानसा के गांव खोखर खुर्द में अभियान का शुभारंभ किया। इससे इस योजना का लाभ हर घर तक पहुंचाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई।

