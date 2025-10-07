फटाफट पढ़ें

सारस मेला 2025 का उद्घाटन लुधियाना में हुआ

22 राज्यों के खानपान और हस्तशिल्प की झलक

1,000 से अधिक कारीगर अपनी कला दिखाएंगे

हर शाम पंजाबी कलाकार देंगे रंगारंग प्रस्तुति

मेला 13 अक्तूबर तक पीएयू ग्राउंड में चलेगा

Punjab News : भारत की प्राचीन संस्कृति, शिल्पकला और विभिन्न परंपराओं को दर्शाने वाले सारस मेला-2025 का औपचारिक उद्घाटन आज कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा किया गया. इस मौके पर उनके साथ पीएयू के वीसी डॉ. सतबीर सिंह गोसल, राज्य सूचना कमिश्नर हरप्रीत संधू, डीसी हिमांशु जैन सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे. यह मेला स्थानीय पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के मेला ग्राउंड पर 4 से 13 अक्तूबर तक जारी रहेगा.

कलाकार दिखाएंगे अपनी कला का जौहर

सारस मेले का उद्घाटन करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने लुधियानावासियों और सभी भागीदारों को बधाई देते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन की अगुवाई में जिला प्रशासन का यह बहुत बड़ा प्रयास है, जहाँ विभिन्न 22 राज्यों के खान-पान के स्टॉल लगाए गए हैं, उन्होंने कहा कि यह मेला भारत की प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है, जहाँ विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी कला का जौहर दिखाएंगे. उन्होंने युवाओं, बच्चों और हर उम्र के निवासियों से अपील की कि सारस मेले में अधिक से अधिक भागीदारी करते हुए मेले का आनंद लिया जाए.

उन्होंने बताया कि इस मेले में भारत भर से 1,000 से अधिक कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा, जो अपनी दुर्लभ हस्तकला, पारंपरिक कलाकृतियों और हाथ से बने खजानों का शानदार संग्रह प्रदर्शित करेंगे. इस समारोह में प्रसिद्ध पंजाबी कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी, संगीत, नृत्य और मनोरंजन से भरी अद्भुत शामें होंगी.

समकालीन और सूफी संगीत का शानदार संगम

दशकों से पंजाबी मातृभाषा की सेवा करने वाले विश्व प्रसिद्ध गायक गुरदास मान द्वारा आज शाम 4 अक्तूबर को रंगा-रंग कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा, उसके बाद 5 अक्तूबर को कुलविंदर बिल्ला और 6 अक्तूबर को गतिशील जोड़ी बसंत कौर और परी पंढेर होंगे. 7 अक्तूबर को कंवर ग्रेवाल और मनराज पात्र दर्शकों को मोहित करेंगे, जबकि 8 अक्तूबर को गुरनाम भुल्लर, सवीताज बराड़, प्रभ बैंस, असमीत सेहरा और काला ग्रेवाल का एक समूह होगा. 9 अक्तूबर को दिलप्रीत ढिल्लों और विक्की ढिल्लों, 10 अक्तूबर को सतिंदर सरताज और 11 अक्तूबर को रणजीत बावा के साथ उत्साह जारी रहेगा. जोश बराड़ और गीताज बिंदरखिया 12 अक्तूबर को भीड़ को उत्साहित करेंगे, और गिप्पी ग्रेवाल 13 अक्तूबर को चार्ट-टॉपिंग हिट्स के साथ सारस मेले का समापन करेंगे. हर शाम, ये कलाकार पंजाबी लोक, समकालीन और सूफी धुनों को मिलाते हुए अभूतपूर्व प्रदर्शन करेंगे. रोजाना शाम 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक, सारस मेला 2025 रचनात्मकता और परंपरा का जश्न मनाने वाली दिलचस्प वर्कशॉप्स और प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा.

