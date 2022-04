Vivo का यह धांसू फोन में मिलेगा 7 इंच का बिग डिस्प्ले, कैमरा भी है शानदार

वीवो कंपनी भारत में फिर से अपना एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X Note को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस फोन को कंपनी भारत में 11 अप्रैल को लॉन्च कर सकती है। बता दें कि Vivo X Note को लॉन्च होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आज जानेंगे इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में-

Vivo X Note Specifications

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन में कंपनी QHD+ रेजॉलूशन के साथ 7 इंच का AMOLED डिस्प्ले ग्राहकों को लुभाने के लिए दे सकती है। डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट पर काम करेगा और अल्ट्रा-सोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस होगा।

वीवो कंपनी इस फोन को 12 जीबी तक की रैम और 256 जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च करने की तैयारी में है। प्रोसेसर की बात करें तो फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिपसेट देखने को मिलेगा। पढ़ें- Popular Game List in Hindi: 10 सबसे ज्यादा खेले गए गेम्स, आपका फेवरेट कौन है?

(Photo Credit: Tech Genyz)

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस फोन के रियर साइड में 4 कैमरे दिए जा जाएंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। पढ़ें – How to login and Sign Up in Facebook: इस तरीके से आसानी से बनेगा FB Account

सेल्फी के शौकीनों के लिए कंपनी ने खास ख्याल रखा है। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। बैटरी की बात करें तो Vivo X Note में 5000mAh की बैटरी होगी जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

कंपनी इस फोन को बेहद ही पतला रखने वाली है। फोन के दाहिने तरफ आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन देखने को मिलेगा। फोन के बैक पैनल पर कंपनी लेदर फिनिश दे सकती है। बैक कैमरा के अलावा एक एलईडी फ्लैश यूनिट और ZEISS की ब्रैडिंग दी गई है।

Share This News