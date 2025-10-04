फटाफट पढ़ें

फिरोजपुर में नशे की ओवरडोज से चार युवकों की मौत

चार कैमिस्ट दुकानें सील, भारी मात्रा में दवाइयां जब्त

मेडिकल टीम ने मौत के कारणों की गहन जांच की

12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द, 65 सस्पेंड किए गए

पुलिस ने इस साल बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां पकड़ीं

Punjab News : पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव लक्खोके बहराम में नशे की ओवरडोज से चार युवकों की मौत के बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी हैं. इस घटना के बाद गठित टीमों ने छापेमारी कर प्रतिबंधित दवाइयां जब्त कीं और चार कैमिस्ट दुकानें सील कर दीं. वहीं, मेडिकल टीम ने मृतकों की मौत के कारणों की भी जांच की है.

डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा ने बताया कि चार युवकों की मौत के बाद गठित टीम ने कैमिस्ट दुकानों पर छापेमारी की. इस दौरान चार दुकानों से नौ लाख रुपये से अधिक मूल्य की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गईं. सभी दुकानों को सील कर दिया गया है. जिन दुकानों को सील किया गया है, उनसे परमीत मेडिकल स्टोर, गुरु नानक 13-13 मेडिकल स्टोर, तनु मेडिकल स्टोर और खुराना मेडिकल स्टोर शामिल है. खासतौर पर खुराना मेडिकल स्टोर से नौ लाख रुपये की प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की गईं.

टीम ने मृतकों के परिवार से बातचीत की

डीसी ने बताया कि चार युवकों की मौत के कारण पता लगाने के लिए एक मेडिकल टीम बनाई गई थी, जिसमें सीनियर मेडिकल अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी शामिल थे. टीम ने मृतकों के परिवार से बातचीत भी की. रिपोर्ट के मुताबिक तीन युवकों की सेहत नशे और कई बीमारियों की वजह से पहले से ही बहुत कमजोर थी. एक युवक के पीठ पर अल्सर था. डीसी ने बताया कि एक युवक मलोट के नशा छुड़ाओ केंद्र से ली गई गोली को पानी में घोलकर खुद को इंजेक्शन लगा रहा था.

12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द किए गए

लक्खोके बहराम स्थित मेडिकल स्टोरों की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है. एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि उनकी टीम ने फिरोजपुर शहर के मुल्तानी गेट स्थित खुराना मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और नौ लाख रुपये की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है. इस साल अब तक पुलिस ने 212 किलो हेरोइन, एक करोड़ 32 लाख की नशीली दवाइयां पकड़ी जा चुकी हैं. इसके साथ ही 12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द किए गए और 65 लाइसेंस सस्पेंड भी किए जा चुके हैं.

