Punjab

नशे की ओवरडोज से मौत के बाद फिरोजपुर में 4 कैमिस्ट दुकानें सील, 12 लाइसेंस रद्द

Ajay Yadav4 October 2025 - 12:21 PM
2 minutes read
Punjab News :
नशे की ओवरडोज से मौत के बाद फिरोजपुर में 4 कैमिस्ट दुकानें सील, 12 लाइसेंस रद्द

फटाफट पढ़ें

  • फिरोजपुर में नशे की ओवरडोज से चार युवकों की मौत
  • चार कैमिस्ट दुकानें सील, भारी मात्रा में दवाइयां जब्त
  • मेडिकल टीम ने मौत के कारणों की गहन जांच की
  • 12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द, 65 सस्पेंड किए गए
  • पुलिस ने इस साल बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां पकड़ीं

Punjab News : पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव लक्खोके बहराम में नशे की ओवरडोज से चार युवकों की मौत के बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी हैं. इस घटना के बाद गठित टीमों ने छापेमारी कर प्रतिबंधित दवाइयां जब्त कीं और चार कैमिस्ट दुकानें सील कर दीं. वहीं, मेडिकल टीम ने मृतकों की मौत के कारणों की भी जांच की है.

डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा ने बताया कि चार युवकों की मौत के बाद गठित टीम ने कैमिस्ट दुकानों पर छापेमारी की. इस दौरान चार दुकानों से नौ लाख रुपये से अधिक मूल्य की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गईं. सभी दुकानों को सील कर दिया गया है. जिन दुकानों को सील किया गया है, उनसे परमीत मेडिकल स्टोर, गुरु नानक 13-13 मेडिकल स्टोर, तनु मेडिकल स्टोर और खुराना मेडिकल स्टोर शामिल है. खासतौर पर खुराना मेडिकल स्टोर से नौ लाख रुपये की प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की गईं.

टीम ने मृतकों के परिवार से बातचीत की

डीसी ने बताया कि चार युवकों की मौत के कारण पता लगाने के लिए एक मेडिकल टीम बनाई गई थी, जिसमें सीनियर मेडिकल अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी शामिल थे. टीम ने मृतकों के परिवार से बातचीत भी की. रिपोर्ट के मुताबिक तीन युवकों की सेहत नशे और कई बीमारियों की वजह से पहले से ही बहुत कमजोर थी. एक युवक के पीठ पर अल्सर था. डीसी ने बताया कि एक युवक मलोट के नशा छुड़ाओ केंद्र से ली गई गोली को पानी में घोलकर खुद को इंजेक्शन लगा रहा था.

12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द किए गए

लक्खोके बहराम स्थित मेडिकल स्टोरों की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है. एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि उनकी टीम ने फिरोजपुर शहर के मुल्तानी गेट स्थित खुराना मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और नौ लाख रुपये की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है. इस साल अब तक पुलिस ने 212 किलो हेरोइन, एक करोड़ 32 लाख की नशीली दवाइयां पकड़ी जा चुकी हैं. इसके साथ ही 12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द किए गए और 65 लाइसेंस सस्पेंड भी किए जा चुके हैं.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 October 2025 - 12:21 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of संगरूर जाएंगे सीएम भगवंत मान, पीएसपीसीएल के नए कार्यालय समेत इन कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन

संगरूर जाएंगे सीएम भगवंत मान, पीएसपीसीएल के नए कार्यालय समेत इन कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन

4 October 2025 - 11:39 AM
Photo of NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

3 October 2025 - 8:58 PM
Photo of CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

3 October 2025 - 8:30 PM
Photo of लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

3 October 2025 - 7:41 PM
Photo of पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

3 October 2025 - 7:09 PM
Photo of अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

3 October 2025 - 6:40 PM
Photo of पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

3 October 2025 - 5:10 PM
Photo of पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

3 October 2025 - 4:59 PM
Photo of ‘युद्ध नशियान विरुद्ध’ का 214वां दिन:  पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, अब तक 30,000 से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन जब्त

‘युद्ध नशियान विरुद्ध’ का 214वां दिन:  पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, अब तक 30,000 से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन जब्त

3 October 2025 - 2:13 PM
Photo of हमारे बुजुर्ग, हमारा मान: पंजाब सरकार ने 2055 करोड़ की पेंशन दी, 23 लाख बुज़ुर्गों को मिला सम्मान

हमारे बुजुर्ग, हमारा मान: पंजाब सरकार ने 2055 करोड़ की पेंशन दी, 23 लाख बुज़ुर्गों को मिला सम्मान

3 October 2025 - 12:21 PM
Back to top button