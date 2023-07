‘जवान’ का प्रीव्यू रिलीज होने पर, सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन

Advertisement

Jawan: आज सोमवार को शाहरुख खान की फिल्म जवान का प्रीव्यू रिलीज किया गया है जिसे देख फैंस काफी खुश है। एक्शन से भरपूर ट्रेलर में किंग खान के साथ दीपिका पादुकोण नयनतारा का भी जबरदस्त अंदाज देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर हर कोई एटली कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म जवान के बारे में बात कर रहा है। नेटिज़ेंस ने ट्विटर पर कहा कि फिल्म उनकी उम्मीदों से बढ़कर है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “सभी देखें। #शाहरुखखान सर और #विजयसेतुपति सर का लुक। आपको बता दें जवान 7 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

Booom 👊💥#Jawan is a dynamite 🧨 @iamsrk in rampage mode , Kya Khatarnak Movie Bana Dala @Atlee_dir Bhai saab . This ones looking Massive & Dhamakedar @NayantharaU @VijaySethuOffl pic.twitter.com/MBCcTS2sLr — Sunny Fernandes (@iamsunny06) July 10, 2023

यूजर्स की प्रतिक्रियांए

एक यूजर ने लिखा, “आख़िरकार, इंतज़ार ख़त्म हुआ। किंग एक बार फिर अपनी जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म #जवान के साथ हमारे होश उड़ाने के लिए वापस आ गया है।” एक अन्य ने कहा, “ट्रेलर ऐसा बनाओ कि 4 एक्टर्स के फैन्स को बर्नोल की जरूरत पड़े।” एक अन्य ने कहा, “#जवान हालांकि शाहरुख के लिए ट्रेंड कर रहा है, ध्यान दें, रिलीज के बाद, विजय सेतुपति और नयनतारा लाइमलाइट चुरा लेंगे! वे कलाकार हैं! #जवानट्रेलर।”

जवान फिल्म निर्माता एटली की बॉलीवुड में पहली फिल्म है, जिन्होंने तमिल सिनेमा में थलपति विजय के साथ थेरी, मेर्सल और बिगिल जैसी तीन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। फिल्म निर्माता ने 2013 में आर्य और नयनतारा अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा राजा रानी से निर्देशन की शुरुआत की और शाहरुख खान अभिनीत यह उनकी पांचवीं फिल्म है। तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक नयनतारा भी अंपकमिग एक्शन फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगी।

शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान द्वारा उनके बैनर रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित, जवान 7 सितंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है, जबकि कुमार ने गीत लिखे हैं, इरशाद कामिल ने अभिनय किया है। अतिथि गीतकार के रूप में. संवाद सुमित अरोड़ा द्वारा लिखे गए हैं, जबकि पटकथा एटली और एस. रामनगिरीवासन द्वारा लिखी गई है।

After watching Jawan Prevue my mind se kya mast Kam Kiya hai Sabi ne …movie ka wait hai abhi to #srk#jawan#JawanPrevueOn10July #Vijay — Dipak Barman (@dipakbarman892) July 10, 2023

