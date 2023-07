Advertisement

हाल ही में शहनाज गिल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नया सॉन्ग यार का सताया हुआ है रिलीज हुआ है, जिस गाने को लेकर कमाल आर खान ने शहनाज और नवाज को ट्रोल किया है।

पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल और बड़े पर्दे के स्टार नवाजुद्दीन का पहला गाना रिलीज हो चुका है। बिग बॉस 13 में एंट्री लेने के बाद से ही शहनाज के करियर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। हाल ही में शहनाज सलमान की फिल्म में नजर आई थी। अब शहनाज पहली बार नवाजुद्दीन के साथ एक वीडियो सॉन्ग में नजर आई हैं। हालांकि केआरके को उनका ये गाना कुछ खास पसंद नहीं आया। कमाल आर खान ने दोनों की केमिस्ट्री पर सवाल उठा दिए हैं।

केआरके ने उड़ाया शहनाज आर नवाज का मजाक

वैसे तो केआरके को किसी न किसी मुद्दे पर कमेंट करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उनके निशाने पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शहनाज गिल हैं। केआरके ने एक्टर्स के न्यू वीडियो सॉन्ग पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया, आज मैंने सड़ेला नवाजुद्दीन और शहनाज गिल का सॉन्ग देखा है। हे भगवान ये भयानक था। नवाज डांस कर रहे हैं और शहनाज बेचारी एक्ट्रेस कम और छिछोरी ज्यादा लगती हैं, ये लड़की बिल्कुल एक्टिंग नहीं जानती।

Today I watched song of Sadela Nawazuddin and #ShehnaazGill My God horrible,Nawaz is dancing.Aur Shehnaaz Bechari actress cum Chichori Zyada Lagti Hai. This girl doesn’t know acting at all.

— KRK(@kamaalrkhan)july 9,2023



फैंस ने केआरके को किया ट्रोल

केआरके के इस ट्वीट पर उन्हें फैंस की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दोनों के फैंस ने कमाल आर खान को जमकर लताड़ लगाई। एक फेन ने इसपर कमेंट किया, सर आप नामचीन और टैलेंटेड लोगों को सड़ेला और काला-पीला और डबस ढोलकी बोलते हो..आप अपने चेहरे और टैलेंट के बारे में भी कुछ बताइए..दूसरों की कामयाबियां आप देख नहीं पाते।

वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, ‘क्या तुम पागल हो?? ये सक्सेसफुली नंबर 1 पर चल रहा है और वो भी विश्व स्तर पर.. हमेशा आप दूसरों की बुराई करते हैं…शहनाज की एक्टिंग शानदार थी…कृपया पहले अपनी फिल्में देखें…’ इसके अलावा भी कमाल आर खान के खिलाफ कई लोगों ने कमेंट्स किए।

