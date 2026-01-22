Punjab

भारत निर्वाचन आयोग ने स्वागत समारोह में देश भर के प्रतिनिधियों का किया स्वागत

Ajay Yadav22 January 2026 - 12:59 PM
2 minutes read
Election Commission of India:
भारत निर्वाचन आयोग ने स्वागत समारोह में देश भर के प्रतिनिधियों का किया स्वागत
  1. भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) का 3-दिवसीय सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आई.आई.सी.डी.ई.एम.) 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया.
  2. विशेष रूप से आयोजित स्वागत समारोह में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सी.ई.सी.) ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त (ई.सी.) डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने लगभग 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया.
  3. सम्मेलन एक शानदार उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ जिसमें देश भर से लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 42 चुनाव प्रबंधन संस्थाओं (ई.एम.बी.) के प्रतिनिधि, 27 देशों के राजदूत/हाई कमिश्नर, 70 से अधिक राष्ट्रीय संस्थाओं के विशेषज्ञ तथा भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) शामिल थे.
  4. सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले दशकों में चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के कार्य में महत्वपूर्ण विकास देखने को मिला है. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत 1.5 अरब की आबादी वाले 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित अभूतपूर्व पैमाने पर चुनाव करवाता है.
  5. देशवासियों द्वारा चुनाव प्रबंधन संस्थाओं में दिखाए गए विश्वास को महत्वपूर्ण बताते हुए निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि प्रत्येक चुनाव नागरिकों पर केंद्रित होता है, जिन्हें विश्वास होता है कि उनके मतदान के अधिकार का सम्मान और संरक्षण करना चुनाव प्रबंधन संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है.
  6. उद्घाटन सत्र के दौरान बोलते हुए निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 चुनाव प्रबंधन संस्थाओं, शोधकर्ताओं, छात्रों और पेशेवरों को एक मंच पर एकत्र करता है जो चुनावों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं और अपने-अपने संस्थानों में विशेष योगदान देते हैं.
  7. लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 के विषय पर बोलते हुए इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल श्री राकेश वर्मा ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का विषय एक समावेशी, शांतिपूर्ण और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र और इसकी व्यापकता के साथ-साथ 21वीं सदी में लोकतंत्र को क्या प्रदान करना चाहिए, के बारे में बहु-पक्षीय समझ को दर्शाता है.
  8. सभी प्रतिभागियों ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सहयोग से तैयार की गई आने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों “इंडिया डिसाइड्स” की झलकियाँ देखीं. वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्जुन नोहवार ने अपने भाषण में कहा कि आकर्षक विजुअल्स के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री फिल्में संस्था के कार्य करने के तरीकों को आम चुनावों से जोड़कर दर्शाती हैं, जो विश्व के सबसे जटिल कार्यों में से एक है.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में 100 कुत्तों की जहर देकर हत्या, पशु प्रेमियों में आक्रोश, सरपंच समेत तीन गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 January 2026 - 12:59 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बच्चों के विकास के दिशा में नई पहल, पंजाब सरकार ने लॉन्च किया प्ले-वे स्कूलों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल

बच्चों के विकास के दिशा में नई पहल, पंजाब सरकार ने लॉन्च किया प्ले-वे स्कूलों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल

22 January 2026 - 1:01 PM
Photo of पंजाब में हाईवे सुरक्षा में क्रांति, Punjab Police और NHAI ने मिलाया हाथ

पंजाब में हाईवे सुरक्षा में क्रांति, Punjab Police और NHAI ने मिलाया हाथ

22 January 2026 - 12:09 PM
Photo of एस.सी. कमीशन ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संगरूर को किया तलब, जानें मामला

एस.सी. कमीशन ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संगरूर को किया तलब, जानें मामला

22 January 2026 - 12:02 PM
Photo of सरहद पार से अवैध हथियारों के मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार, छह आधुनिक हथियार बरामद

सरहद पार से अवैध हथियारों के मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार, छह आधुनिक हथियार बरामद

22 January 2026 - 11:39 AM
Photo of पंजाब में खेल का नया युग, 3100 मैदानों का निर्माण और पारदर्शिता के लिए फ्लाइंग स्क्वाड

पंजाब में खेल का नया युग, 3100 मैदानों का निर्माण और पारदर्शिता के लिए फ्लाइंग स्क्वाड

22 January 2026 - 11:35 AM
Photo of लाल चंद कटारूचक ने लीगल मेट्रोलॉजी विंग के शानदार प्रदर्शन को सराहा, 1.40 करोड़ रुपए की कमाई

लाल चंद कटारूचक ने लीगल मेट्रोलॉजी विंग के शानदार प्रदर्शन को सराहा, 1.40 करोड़ रुपए की कमाई

22 January 2026 - 11:14 AM
Photo of Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

22 January 2026 - 10:56 AM
Photo of ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’: 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशियां विरुद्ध’: 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

22 January 2026 - 9:49 AM
Photo of 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हवलदार को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा

10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हवलदार को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा

22 January 2026 - 9:31 AM
Photo of Jalandhar News : जालंधर के पेट्रोल पंप पर महिला की गुंडागर्दी, रिश्तेदारों को बुलाकर कर्मचारी को पिटवाया

Jalandhar News : जालंधर के पेट्रोल पंप पर महिला की गुंडागर्दी, रिश्तेदारों को बुलाकर कर्मचारी को पिटवाया

21 January 2026 - 1:56 PM
Back to top button