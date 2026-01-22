- भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) का 3-दिवसीय सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आई.आई.सी.डी.ई.एम.) 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया.
- विशेष रूप से आयोजित स्वागत समारोह में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सी.ई.सी.) ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त (ई.सी.) डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने लगभग 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया.
- सम्मेलन एक शानदार उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ जिसमें देश भर से लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 42 चुनाव प्रबंधन संस्थाओं (ई.एम.बी.) के प्रतिनिधि, 27 देशों के राजदूत/हाई कमिश्नर, 70 से अधिक राष्ट्रीय संस्थाओं के विशेषज्ञ तथा भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) शामिल थे.
- सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले दशकों में चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के कार्य में महत्वपूर्ण विकास देखने को मिला है. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत 1.5 अरब की आबादी वाले 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित अभूतपूर्व पैमाने पर चुनाव करवाता है.
- देशवासियों द्वारा चुनाव प्रबंधन संस्थाओं में दिखाए गए विश्वास को महत्वपूर्ण बताते हुए निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि प्रत्येक चुनाव नागरिकों पर केंद्रित होता है, जिन्हें विश्वास होता है कि उनके मतदान के अधिकार का सम्मान और संरक्षण करना चुनाव प्रबंधन संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है.
- उद्घाटन सत्र के दौरान बोलते हुए निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 चुनाव प्रबंधन संस्थाओं, शोधकर्ताओं, छात्रों और पेशेवरों को एक मंच पर एकत्र करता है जो चुनावों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं और अपने-अपने संस्थानों में विशेष योगदान देते हैं.
- लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 के विषय पर बोलते हुए इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल श्री राकेश वर्मा ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का विषय एक समावेशी, शांतिपूर्ण और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र और इसकी व्यापकता के साथ-साथ 21वीं सदी में लोकतंत्र को क्या प्रदान करना चाहिए, के बारे में बहु-पक्षीय समझ को दर्शाता है.
- सभी प्रतिभागियों ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सहयोग से तैयार की गई आने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों “इंडिया डिसाइड्स” की झलकियाँ देखीं. वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्जुन नोहवार ने अपने भाषण में कहा कि आकर्षक विजुअल्स के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री फिल्में संस्था के कार्य करने के तरीकों को आम चुनावों से जोड़कर दर्शाती हैं, जो विश्व के सबसे जटिल कार्यों में से एक है.
