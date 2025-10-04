फटाफट पढ़ें

सीएम भगवंत मान आज लहरागागा दौरे पर जाएंगे

25 करोड़ की लागत से तहसील भवन की नींव रखेंगे

पीएसपीसीएल कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा

नई परियोजनाओं से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी

तरनतारन में सड़कों की बड़ी योजना शुरू की गई है

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज लहरागागा का दौरा करेंगे, जहां वे कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान वे 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए तहसील परिसर की नींव भी रखेंगे. इस आधुनिक परिसर में कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, नागरिक सुविधा केंद्र और डिजिटल सेवाओं की व्यवस्था होगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा.

इसके साथ ही सीएम भगवंत मान नए पीएसपीसीएल कार्यालय और अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे. इससे क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार होगा और स्थानीय निवासियों को सरकारी सेवाएँ और अधिक सुलभ होंगी. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री, विधायक, मंडी बोर्ड के अधिकारी और अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे.

तरनतारन में सीएम ने किया उद्घाटन

बता दें कि सीएम भगवंत मान ने हाल ही में तरनतारन जिले का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था. इस दौरे के दौरान, सीएम ने 3,425 करोड़ रुपये की लागत से 19,492 किलोमीटर संपर्क सड़कों के निर्माण और मरम्मत का उद्घाटन किया.

इस परियोजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा. सीएम भगवंत मान ने जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार विकास और पारदर्शिता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर उन्होंने तरनतारन उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू के नाम की भी घोषणा की.

