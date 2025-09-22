फटाफट पढ़ें

मशहूर संगीतकार चरणजीत आहूजा का निधन

सीएम भगवंत मान ने जताया गहरा शोक

पंजाबी संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ी

कई दिग्गज कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि

22 सितंबर को मोहाली में होगा अंतिम संस्कार

CM Bhagwant Mann : प्रसिद्ध पंजाबी म्यूजिक कंपोजर चरणजीत आहूजा का रविवार शाम को मोहाली स्थित उनके घर पर निधन हो गया. वह 74 साल के थे और लंबे समय से गले के कैंसर से पीड़ित थे. उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा था. चरणजीत आहूजा अपने पीछे पत्नी संगीता आहूजा और तीन बेटों को छोड़ गए हैं, जिनमें से सचिन आहूजा पंजाबी म्यूजिक इडस्ट्री के जाने-माने प्रोड्यूसर हैं.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चरणजीत आहूजा के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “संगीत सम्राट उस्ताद चरणजीत आहूजा साहब का चले जाना संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. आहूजा साहब द्वारा बनाई गई धुनें हमेशा पंजाबियों के दिलों पर राज करती रहेंगी. सचिन आहूजा सहित परिवार और चाहने वालों के साथ दिल से संवेदना. परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें.

दिग्गज कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि

चरणजीत आहूजा के निधन की खबर से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सुरजीत खान, बाई हरदीप, सतविंदर बग्गा, गुर किरपाल सुरापुरी, सूफी बलबीर, जैली, आर. दीप रमन, भूपिंदर बब्बल और बिल सिंह सहित कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पंजाबी संगीत में उनके अमूल्य योगदान को याद किया.

आहूजा ने कई सुपरहिट फिल्मों में दिया संगीत

चरणजीत आहूजा ने अपने लंबे करियर के दौरान पंजाबी फिल्मों के लिए कई हिट गाने तैयार किए, जिनमें की बनूं दुनिया दा (1986), गभ्रू पंजाब दा (1986), दुश्मनी जट्टां दी (1993) और तूफान सिंह (2017) शामिल हैं. उन्होंने अमर सिंह चमकीला, गुरदास मान, सरदूल सिकंदर, कुलदीप मानक जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और कई उभरते हुए कलाकारों का मार्गदर्शन भी किया. उनका एक म्यूजिक स्टूडियो दिल्ली में था, लेकिन बीमारी के चलते वह मोहाली शिफ्ट हो गए थे.

मशहूर म्यूजिक कंपोजर चरणजीत आहूजा का अंतिम संस्कार 22 सितंबर 2025 को मोहाली के बलोंगी श्मशान घाट में किया जाएगा. उनकी संगीत यात्रा और जिन कलाकारों को उन्होंने संवार कर मंच दिया, वे पंजाबी संगीत जगत में हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप