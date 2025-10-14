Punjab

पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे

Punjab News :
पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे

  • पंजाब में 350वां शहीदी दिवस मनाया
  • पर्यटन विभाग को नोडल बनाया गया
  • चार नगर कीर्तन 19 नवंबर से शुरू
  • रूट की दूरी 544-354 किलोमीटर
  • मंत्री समूह व बैठकें सफलता के लिए

Punjab News : पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया है कि पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादर जी का 350वां शहीदी दिवस पूरी श्रद्धा से बड़े स्तर पर मना रही है. इन समागमों की सफलता और व्यवस्थापन के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है. रविवार को मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने 19 नवंबर से शुरू होने वाले चार नगर कीर्तनों के रूटों के संबंध में जानकारी साझा की ताकि बड़ी संख्या में संगत इन नगर कीर्तनों में शामिल हो सके.

उन्होंने बताया कि मुख्य नगर कीर्तन 19 नवंबर को श्रीनगर से शुरू होगा. जम्मू, पठानकोट, दसूहा, होशियारपुर, माहिलपुर और गढ़शंकर होता हुआ 22 नवंबर को नगर कीर्तन श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा. 19 नवंबर को नगर कीर्तन का ठहराव जम्मू में, 20 नवंबर को पठानकोट में तथा 21 नवंबर को होशियारपुर में होगा. इस नगर कीर्तन की कुल दूरी 544 किलोमीटर होगी.

कुल दूरी 345 किलोमीटर होगी

माझा-दोआबा रूट पर 20 नवंबर को नगर कीर्तन गुरदासपुर से शुरू होगा और बटाला, बाबा बकाला, श्री अमृतसर साहिब, तरन तारन, गोइंदवाल साहिब, कपूरथला, करतारपुर, जालंधर, बंगां और बलाचौर होता हुआ 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा. 20 नवंबर को नगर कीर्तन का ठहराव श्री अमृतसर साहिब में और 21 नवंबर को जालंधर में होगा. इस नगर कीर्तन की कुल दूरी 345 किलोमीटर होगी.

22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा

मालवा 1 रूट पर 20 नवंबर को नगर कीर्तन फरीदकोट से शुरू होगा और फिरोजपुर, मोगा, जगराओ, लुधियाना, खन्ना, सरहिंद, फतेहगढ़ साहिब, मुरिंडा, चमकौर साहिब और रूपनगर होता हुआ 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा. 20 नवंबर को नगर कीर्तन का ठहराव लुधियाना में और 21 नवंबर को फतेहगढ़ साहिब में होगा. इस नगर कीर्तन की कुल दूरी 320 किलोमीटर होगी.

मालवा 2 रूट पर नगर कीर्तन 20 नवंबर से शुरू

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आगे बताया कि मालवा 2 रूट पर 20 नवंबर को नगर कीर्तन तलवंडी साबो से शुरू होगा और बठिंडा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, राजपुरा, बनूर, मोहाली, कुराली और रूपनगर होता हुआ 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा. 20 नवंबर को नगर कीर्तन का ठहराव पटियाला में और 21 नवंबर को मोहाली में होगा. इस नगर कीर्तन की कुल दूरी 354 किलोमीटर होगी. उन्होंने बताया कि नगर कीर्तनों और अन्य समागमों की सफलता के लिए जिला स्तर की बैठकें लगातार की जा रही हैं. उल्लेखनीय है कि इन समागमों की सफलता के लिए पंजाब सरकार ने एक मंत्री समूह बनाया है, जिसमें हरजोत सिंह बैंस, तरुनप्रीत सिंह सौंद, हरभजन सिंह ईटीओ और सलाहकार दीपक बाली शामिल हैं.

