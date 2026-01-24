Uttarakhandराष्ट्रीय

Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें

Karan Panchal24 January 2026 - 3:50 PM
Char Dham Yatra 2026
Char Dham Yatra 2026 : उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरो-शोरो पर हैं। इस दौरान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त अभी से यात्रा की प्लानिंग करने लगे हैं। अनुमान है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे। इसके साथ ही देश-विदेश से आने वाले भक्तों के लिए दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

पिछले साल चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को शुरू हुई थी, लेकिन इस बार तिथियों के शुभ संयोग को देखते हुए 11 दिन पहले 19 अप्रैल से ही यह शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।

अक्षय तृतीया का पावन पर्व

चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के पावन पर्व से मानी जाती है। इस अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा।

रजिस्ट्रेशन और जरूरी नियम

श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in, या फिर Tourist Care Uttarakhand ऐप या व्हाट्सऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मार्च 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आईडी- आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र और एक्टिव मोबाइल नंबर अनिवार्य है।

सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी मजबूत

चारधाम यात्रा को लेकर बदरी-केदार मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहितों और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यात्रा मार्गों की मरम्मत, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के दिन तय की जाएगी। ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना और धार्मिक विधियों के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी।

ये भी पढ़ें- देश में 8000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, कई राज्यों में अलर्ट जारी, इतिहास का सबसे बड़ा खतरा

