School Bomb Threat : चंडीगढ़ में 5 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल मैनेजमैंट ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद चंडीगढ़ एसएसपी, बम स्कवॉड टीम और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मौके पर पहुंचे।

बताया जा रहा है कि धमकी मिलने वाले स्कूलों में सेक्टर-25 स्थित चितकारा इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-16 का मॉडल स्कूल, सेक्टर-45 का सेंट स्टीफन स्कूल, सेक्टर-35 का मॉडल स्कूल और सेक्टर-19 का मॉडल स्कूल शामिल हैं। धमकी मिलने के बाद ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्‌टी कर दी गई है।

पुलिस ने की लोगों से अपील

स्कूल की तलाशी जारी है। अभी तक किसी भी स्कूल से संदिग्ध वस्तु बरामद होने की जानकारी नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों के आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस ने किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है।

गुरुग्राम में भी बम की धमकी

वहीं गुरुग्राम में भी कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसिया को दी गई। जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल जारी है। सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

इन स्कूलों को मिली धमकी

धमकी मिलने वाले स्कूलों में डीएलएफ फेज-1 स्थित कुंसकपालन स्कूल, सेक्टर-53 का लैंसर स्कूल, सेक्टर-64 का हेरिटेज एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल और बादशाहपुर का पाथवे वर्ल्ड स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा मानव रचना स्कूल, शैलूम हिल्स स्कूल और डीएलएफ फेज-5 स्थित लैंसर स्कूल समेत अन्य स्कूलों के नाम भी सामने आए हैं, जिससे अभिभावकों में चिंता का माहौल बन गया।

मौके पर पहुंची सुरक्षा टीमें

सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस, एसडीआरएफ, बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्कूल भवनों, कक्षाओं, बसों और आसपास के क्षेत्रों में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था को अस्थायी रूप से और कड़ा कर दिया गया।

