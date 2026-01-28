HaryanaPunjabराष्ट्रीय

School Bomb Threat : चंडीगढ़-गुरुग्राम में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

Karan Panchal28 January 2026 - 4:04 PM
2 minutes read
School Bomb Threat
School Bomb Threat : चंडीगढ़-गुरुग्राम में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

School Bomb Threat : चंडीगढ़ में 5 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल मैनेजमैंट ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद चंडीगढ़ एसएसपी, बम स्कवॉड टीम और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मौके पर पहुंचे।

बताया जा रहा है कि धमकी मिलने वाले स्कूलों में सेक्टर-25 स्थित चितकारा इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-16 का मॉडल स्कूल, सेक्टर-45 का सेंट स्टीफन स्कूल, सेक्टर-35 का मॉडल स्कूल और सेक्टर-19 का मॉडल स्कूल शामिल हैं। धमकी मिलने के बाद ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्‌टी कर दी गई है।

पुलिस ने की लोगों से अपील

स्कूल की तलाशी जारी है। अभी तक किसी भी स्कूल से संदिग्ध वस्तु बरामद होने की जानकारी नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों के आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस ने किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है।

गुरुग्राम में भी बम की धमकी

वहीं गुरुग्राम में भी कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसिया को दी गई। जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल जारी है। सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

इन स्कूलों को मिली धमकी

धमकी मिलने वाले स्कूलों में डीएलएफ फेज-1 स्थित कुंसकपालन स्कूल, सेक्टर-53 का लैंसर स्कूल, सेक्टर-64 का हेरिटेज एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल और बादशाहपुर का पाथवे वर्ल्ड स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा मानव रचना स्कूल, शैलूम हिल्स स्कूल और डीएलएफ फेज-5 स्थित लैंसर स्कूल समेत अन्य स्कूलों के नाम भी सामने आए हैं, जिससे अभिभावकों में चिंता का माहौल बन गया।

मौके पर पहुंची सुरक्षा टीमें

सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस, एसडीआरएफ, बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्कूल भवनों, कक्षाओं, बसों और आसपास के क्षेत्रों में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था को अस्थायी रूप से और कड़ा कर दिया गया।

ये भी पढ़ें- Shambhavi Pathak : युवा पायलट शांभवी पाठक का निधन, होनहार पायलट की अधूरी उड़ान, जानें सबकुछ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 January 2026 - 4:04 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of आखिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान? चश्मदीद ने दी जानकारी, कल होगा अंतिम संस्कार

आखिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान? चश्मदीद ने दी जानकारी, कल होगा अंतिम संस्कार

28 January 2026 - 3:40 PM
Photo of यूजीसी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, सुनवाई के लिए सीजेआई ने जताई सहमति

यूजीसी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, सुनवाई के लिए सीजेआई ने जताई सहमति

28 January 2026 - 3:18 PM
Photo of Shambhavi Pathak : युवा पायलट शांभवी पाठक का निधन, होनहार पायलट की अधूरी उड़ान, जानें सबकुछ

Shambhavi Pathak : युवा पायलट शांभवी पाठक का निधन, होनहार पायलट की अधूरी उड़ान, जानें सबकुछ

28 January 2026 - 2:58 PM
Photo of अजित पवार के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान, हादसे की होगी हाई लेवल जांच

अजित पवार के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान, हादसे की होगी हाई लेवल जांच

28 January 2026 - 2:13 PM
Photo of महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद चाचा शरद पवार अस्पताल में क्यों हुए भर्ती? जानें मुख्य वजह

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद चाचा शरद पवार अस्पताल में क्यों हुए भर्ती? जानें मुख्य वजह

28 January 2026 - 1:40 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, वन विभाग के गार्ड समेत मजदूर को रिश्वत लेते किया काबू

पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, वन विभाग के गार्ड समेत मजदूर को रिश्वत लेते किया काबू

28 January 2026 - 1:09 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 332वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 2.1 किलो हेरोइन सहित 42 नशा तस्कर काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 332वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 2.1 किलो हेरोइन सहित 42 नशा तस्कर काबू

28 January 2026 - 12:43 PM
Photo of पंजाब के सरकारी कॉलेजों में नया बदलाव, 21 प्रिंसिपल्स के साथ शिक्षा का स्तर होगा ऊंचा

पंजाब के सरकारी कॉलेजों में नया बदलाव, 21 प्रिंसिपल्स के साथ शिक्षा का स्तर होगा ऊंचा

28 January 2026 - 12:21 PM
Photo of ‘यह नशों के खतरे की जड़ पर बड़ा प्रहार करेगा’  ‘युद्ध नशों’ विरुद्ध’ के दूसरे चरण की प्रगति देख बोले सीएम मान

‘यह नशों के खतरे की जड़ पर बड़ा प्रहार करेगा’  ‘युद्ध नशों’ विरुद्ध’ के दूसरे चरण की प्रगति देख बोले सीएम मान

28 January 2026 - 12:17 PM
Photo of ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट: पंजाब की टीमों के ट्रायल 29 जनवरी को आयोजित

ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट: पंजाब की टीमों के ट्रायल 29 जनवरी को आयोजित

28 January 2026 - 11:59 AM
Back to top button