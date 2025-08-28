Bihar

‘पूरी राजनीति गाली-गलौज, गुंडागर्दी और अराजक…’, राहुल गांधी की यात्रा में PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बोले चिराग पासवान

Avinay Mishra28 August 2025 - 6:57 PM
1 minute read

Bihar : बीजेपी बिहार दरभंगा मंच से पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है. बताया कि यह मंच राहुल गांधी के स्वागत के लिए था. इसी पर ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आई है. चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि बिहार की जनता इनकी इस गंदी सोच और चरित्रहीन राजनीति का करारा जवाब देगी.

चिराग पासवान ने एक्स पोस्ट भी किया है. उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस प्रकार की गंदी और घटिया भाषा का प्रयोग किया गया, वह केवल निंदनीय ही नहीं, बल्कि शर्मनाक भी है. बिहार की जनता इन अपमानजनक शब्दों को कभी माफ नहीं करेगी.

‘बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता’

पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान यादव ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं ने फिर साबित कर दिया कि उनकी पूरी राजनीति गाली-गलौज, गुंडागर्दी और अराजकता की दलदल में धंसी हुई है. आगे चिराग पासवान ने कहा कि आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरिए, आप हमारे कार्यों को लेकर घेरिए, ये कौन सी परंपरा है की शुरुआत है कि आप गाली-गलौज करेंगे?

चिराग पासवान ने कहा कि मैंने हमेशा कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा. आप तीखा से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से गाली-गलौज करना वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ तो ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता है. वो हमारे देश के पीएम हैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : UP School Merger: सरकार का बड़ा आदेश, अब एक नहीं तीन किलोमीटर के दायरे वाले विद्यालयों का होगा विलय

