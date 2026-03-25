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Bihar News : बस स्टैंड निर्माण में अनियमितता पर गुस्साए विधायक प्रफुल्ल मांझी, JE पर भड़के

Karan Panchal25 March 2026 - 12:50 PM
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Bihar News
Bihar News : बस स्टैंड निर्माण में अनियमितता पर गुस्साए विधायक प्रफुल्ल मांझी, JE पर भड़के

Bihar News : बिहार के जमुई जिले की सिकंदर विधानसभा से हम पार्टी के विधायक प्रफुल्ल मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वे बस स्टैंड की बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य को लेकर महिला जूनियर इंजीनियर (JE) सोनी कुमारी को कड़ी फटकार लगाते नजर आ रहे हैं।

ईंटों की गुणवत्ता जांचने का निर्देश

जानकारी के अनुसार, विधायक ने निरीक्षण के दौरान पाया कि निर्माण में पुरानी और घटिया ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर वे नाराज हुए और कार्य रोकने तथा ईंटों की गुणवत्ता जांचने का निर्देश दिया। JE सोनी कुमारी ने उन्हें समझाया कि उन्होंने पहले ही ठेकेदार को काम रोकने के लिए कहा था और लिखित नोटिस भी दिया था, लेकिन बावजूद इसके काम शुरू कर दिया गया।

विधायक की जिम्मेदारी और सख्ती

वीडियो में विधायक करीब पांच मिनट तक सवाल करते और तीखे लहजे में बात करते दिखे। सोशल मीडिया पर इस पर लोग दो हिस्सों में बंटे हैं – कुछ इसे विधायक की जिम्मेदारी और सख्ती मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे महिला अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार बता रहे हैं।

स्वीकृत मानकों के अनुसार काम करने का निर्देश

विधायक प्रफुल्ल मांझी ने कहा कि गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई करना जरूरी है और उन्होंने पुरानी ईंटों को हटाकर स्वीकृत मानकों के अनुसार काम करने का निर्देश दिया है। इस परियोजना की लागत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। फिलहाल JE सोनी कुमारी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

ये भी पढ़ें- UP News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से पिता-पुत्र की मौत, इलाके में सनसनी

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Karan Panchal25 March 2026 - 12:50 PM
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