Bihar: हाल ही में बनी जन सुराज पार्टी के समर्थक की मोकामा में गोली मार कर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, समर्थक का नाम दुलार चंद्र यादव बताया गया है. इस घटना के बाद जन सुराज पार्टी के समर्थकों द्वारा इलाके में भारी विरोध किया, जिससे इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां के ASP राकेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और मामले की जांच शुरु कर दी है.

NDA प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला मोकामा से होते हुए जा रहा था. इसी दौरान NDA प्रत्याशी अनंत सिंह का भी काफिला उनके आगे चल रहा था. अचानक अनंत सिंह के समर्थकों ने गाड़ी से उतरकर लाठी व डंडों से हमला कर दिया. बता दें चश्मदीदों और जन सुराज के समर्थकों ने बताया की इस घटना के दौरान गोली भी चलाई गई जो सीधे दुलार चंद्र यादव को लगी, जिसके बाद वह गंभीर रुप से घायल हो गए और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई.

हिरासत में लिए गए कई संदिग्ध

बता दें मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है. वहीं दूसरी ओर जन सुराज के समर्थकों ने बताया की हम काफिले के साथ शांति से आगे बढ़ रहे थे तभी अनंत सिंह के समर्थकों ने हम पर बिना किसी उकसावे के हमला कर दिया. साथ ही उन्होंनें कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और हमारी मांग है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए. साथ ही हत्यारों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाए.

