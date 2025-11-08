Bihar Election : बिहार विधानसभ चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार के क्रम में शनिवार को प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजद और राजद के पिछले कार्यकाल पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है।

नहीं चाहिए अपराध की बात करने वाली सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कट्टा और दोनाली की बात करे। जो बच्चों को रंगदार बनाए। यहां की जनता को अपने बच्चों को इंजीनियर और डाक्टर बनाना है। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग अपने बच्चों को सीएम और विधायक बनाने की योजना बना रहे हैं, और आपको रंगदार बनाना चाह रहे हैं।

एनडीए की जीत पक्की – पीएम मोद

वहीं 6 नवंबर को हुई वोटिंग को लेकर प्रथम चरण में मतदाताओं ने कमाल कर दिया है। चारों तरफ चर्चा है। युवाओं ने विकास को चुना है। एनडीए को चुना है। बेटी बहनो ने भी एनडीए की जीत पक्की कर दी है। यहीं तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। आज मां सीता की धरती पर आया हूं। मुझे गर्व हो रही है। पांच छह साल पहले का दिन हमें याद आ रहा है।

पीएम ने 2019 का दिन किया याद

उल्लेखनीय है कि आठ नवंबर 2019 को भी प्रधानमंत्री मोदी ने माता सीता की धरती पर कदम रखा था। अगले दिन सुबह सुबह पंजाब में करतार साहब कोरीडोर के लोकार्पण के लिए जाना था। वहीं अगले ही दिन अयोध्या पर भी फैसला आना था।

मन ही प्रार्थना कर रहे थे पीएम

इस दिन को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि माता सीता के आशीर्वाद से फैसला राममंदिर के पक्ष में आए। माता सीता का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर के पक्ष में आदेश दिया।

