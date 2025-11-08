Biharराजनीति

चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का राजद पर तंज, कहा – ‘जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका’

Shanti Kumari8 November 2025 - 1:31 PM
1 minute read
Bihar Election
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी में जनता को संबोधित करते हुए, राजद पर करारा हमला करते हुए।”

Bihar Election : बिहार विधानसभ चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार के क्रम में शनिवार को प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजद और राजद के पिछले कार्यकाल पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है।

नहीं चाहिए अपराध की बात करने वाली सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कट्टा और दोनाली की बात करे। जो बच्चों को रंगदार बनाए। यहां की जनता को अपने बच्चों को इंजीनियर और डाक्टर बनाना है। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग अपने बच्चों को सीएम और विधायक बनाने की योजना बना रहे हैं, और आपको रंगदार बनाना चाह रहे हैं।

एनडीए की जीत पक्की – पीएम मोद

वहीं 6 नवंबर को हुई वोटिंग को लेकर प्रथम चरण में मतदाताओं ने कमाल कर दिया है। चारों तरफ चर्चा है। युवाओं ने विकास को चुना है। एनडीए को चुना है। बेटी बहनो ने भी एनडीए की जीत पक्की कर दी है। यहीं तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। आज मां सीता की धरती पर आया हूं। मुझे गर्व हो रही है। पांच छह साल पहले का दिन हमें याद आ रहा है।

पीएम ने 2019 का दिन किया याद

उल्लेखनीय है कि आठ नवंबर 2019 को भी प्रधानमंत्री मोदी ने माता सीता की धरती पर कदम रखा था। अगले दिन सुबह सुबह पंजाब में करतार साहब कोरीडोर के लोकार्पण के लिए जाना था। वहीं अगले ही दिन अयोध्या पर भी फैसला आना था।

मन ही प्रार्थना कर रहे थे पीएम

इस दिन को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि माता सीता के आशीर्वाद से फैसला राममंदिर के पक्ष में आए। माता सीता का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर के पक्ष में आदेश दिया।

यह भी पढ़ें पंजाब में नशा तस्करों पर भारी कार्रवाई: 244 स्थानों पर छापे, 78 गिरफ्तार – 251 दिनों की मुहिम का बड़ा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari8 November 2025 - 1:31 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा- वोट चोरी कभी मुद्दा नहीं रहा

प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा- वोट चोरी कभी मुद्दा नहीं रहा

8 November 2025 - 12:45 PM
Photo of बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

बिहार में मोदी की हुंकार: बंपर वोटिंग ने साफ किया रास्ता, फिर लौटेगी एनडीए सरकार

7 November 2025 - 5:35 PM
Photo of PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

7 November 2025 - 2:44 PM
Photo of बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

7 November 2025 - 12:56 PM
Photo of बिहार में पीएम मोदी की गर्ज: “जनता का जोश बता रहा है, एनडीए को मिलने वाला है ऐतिहासिक बहुमत”

बिहार में पीएम मोदी की गर्ज: “जनता का जोश बता रहा है, एनडीए को मिलने वाला है ऐतिहासिक बहुमत”

6 November 2025 - 7:47 PM
Photo of Bihar Election 2025 : “हरियाणा में वोट चोरी, अब बिहार की बारी?” – राहुल गांधी का धमाकेदार बयान, रैली में मचा सियासी तूफान

Bihar Election 2025 : “हरियाणा में वोट चोरी, अब बिहार की बारी?” – राहुल गांधी का धमाकेदार बयान, रैली में मचा सियासी तूफान

6 November 2025 - 4:18 PM
Photo of Bihar Election 2025 Voting Percentage : बिहार में वोटिंग का जोश चरम पर…11 बजे तक 27.65% मतदान, जनता बोली – अबकी बार बदलाव पक्का

Bihar Election 2025 Voting Percentage : बिहार में वोटिंग का जोश चरम पर…11 बजे तक 27.65% मतदान, जनता बोली – अबकी बार बदलाव पक्का

6 November 2025 - 1:30 PM
Photo of “मां का आशीर्वाद, जनता का साथ” – तेज प्रताप यादव का बयान वायरल, बोले: अब बिहार में होगी असली क्रांति

“मां का आशीर्वाद, जनता का साथ” – तेज प्रताप यादव का बयान वायरल, बोले: अब बिहार में होगी असली क्रांति

6 November 2025 - 12:13 PM
Photo of मुझे पद नहीं, पहचान चाहिए- काम और नीयत से बदलूंगा बिहार : खेसारी लाल यादव

मुझे पद नहीं, पहचान चाहिए- काम और नीयत से बदलूंगा बिहार : खेसारी लाल यादव

6 November 2025 - 10:08 AM
Photo of Bihar Election First Phase Voting LIVE : बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू, राघोपुर से लेकर मोकामा तक 121 सीटों पर मतदान जारी

Bihar Election First Phase Voting LIVE : बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू, राघोपुर से लेकर मोकामा तक 121 सीटों पर मतदान जारी

6 November 2025 - 7:31 AM
Back to top button