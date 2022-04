टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के साथ एक बड़ा सौदा करने को लेकर चर्चा में हैं। वहीं अब मस्क ने मजाकिया अंदाज में अपनी भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं के बारे में बात की है और कहा है कि वो दिग्गज सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला (Coca Cola) को खरीदने वाले हैं।

एलन मस्क ने 28 अप्रैल की सुबह ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिसको लेकर काफी बवाल मचा है। एलन मस्क के ट्वीट ने तहलका मचा दिया है। उन्होंने लिखा कि अब मैं कोका कोला खरीदूंगा ताकि कोकीन डाल सकूं।

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

लन मस्क ने गुरुवार को एकदम सुबह-सुबह ट्विटर पर यह ट्वीट किया है। एलन मस्क के ऐसा लिखते ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान वे तमाम लोगों को रिप्लाई भी कर रहे हैं, वे एक के बाद एक कई ट्वीट कर रहे हैं।

मस्क ने ट्विटर को लेकर कई ट्वीट्स किए

ट्विटर को खरीदने के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार सक्रिय हैं। मस्क ने ट्विटर को लेकर कई ट्वीट्स किए हैं, जिनमें उन्होंन इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को रिवैम्प करने के बारे में कई आइडियाज शेयर किए हैं। अपने एक ट्वीट में मस्क ने कहा कि Twitter पब्लिक का भरोसा डिजर्व करता है, इसे पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए,जिसका प्रभावी रूप से मतलब है कि फार राइट विंग और फार लेफ्ट विंग को समान रूप से परेशान करना।

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally