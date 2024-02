Share

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव को अब थोड़ा ही समय शेष रह गया है। चुनाव को लेकर अब बड़ी ख़बर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चुनाव आयोग कुछ ही दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। कब है वो तारीख आइए जानते हैं।

Lok Sabha Election: 13 मार्च को किया जा सकता है ऐलान

सूत्रों के मुताबिक 13 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तमिलनाडु के बाद चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा। जानकारी के मुताबिक यूपी के बाद EC जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र के दौरे का प्लान कर रही है। सभी राज्यों के दौरे के बाद चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा।

चुनावी तैयारियों का आकलन कर रही EC

जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल EC चुनावी तैयारियों के आकलन के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। इन बैठकों में समस्या वाले क्षेत्रों, EVM की आवाजाही कैसे होगी, सुरक्षा बलों की कितनी जरूरत और सीमाओं पर कड़ी निगरानी जैसे प्वॉइंट्स को नोट किया जा रहा है।

कुछ समय पहले ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसलिए EC फिलहाल इन राज्यों का दौरा नहीं करेगा।

