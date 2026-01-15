Amritsar News : पंजाब में 169 पावन स्वरूप बरामद, SIT कर रही जांच

Amritsar News : पंजाब के बंगा के नजदीक स्थित गांव मजारां नौ आबाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने 169 पावन स्वरूपों की खोज की है। यह जांच 17 दिसंबर 2025 को दर्ज किए गए मुकदमे नंबर 168 के तहत की गई। आरोपों के तहत अपराध धारा 295, 295-ए, 409, 465, 120-बी भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया था।

धार्मिक मर्यादा के अनुसार किया निरीक्षण

जांच के दौरान एसआईटी (SIT) ने रसोखाना राजा साहिब नाभ कंवल में पहुंचकर पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों की धार्मिक मर्यादा के अनुसार निरीक्षण किया। इस दौरान प्रबंधकीय कमेटी के सदस्यों और ग्रंथी सिंहों के साथ अरदास भी की गई।

रसोखाना की प्रबंधकीय कमेटी

जांच में पाया गया कि यहां कुल 169 पावन स्वरूप मौजूद हैं, जिनमें से 30 पावन स्वरूप एस.जी.पी.सी. द्वारा दो गुरुद्वारों से 2009 में जारी किए गए थे। ये पावन स्वरूप रसोखाना राजा साहिब नाभ कंवल में शोभित पाए गए। वहीं, शेष 139 पावन स्वरूपों के संबंध में रसोखाना की प्रबंधकीय कमेटी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।

मामले की गहन जांच जारी

इस मामले में एसआईटी द्वारा कमेटी के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और जांच जारी है। एसआईटी के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

