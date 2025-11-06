Punjab

बुड्ढा दरिया पुनरुद्धार में ₹650 करोड़ प्रोजेक्ट, डिजिटल निगरानी और पर्यावरणीय सुधार जारी

Ajay Yadav6 November 2025 - 2:55 PM
Punjab News :
Punjab News : बुड्ढा दरिया के पुनरुद्धार के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस जल स्रोत को बहाल करने की दिशा में बड़े पैमाने पर हो रही प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है. हाल ही में की गई समीक्षा के अनुसार, जुलाई-अगस्त 2025 की बैठकों के दौरान लिए गए लगभग 90% निर्णय लागू किए जा चुके हैं.

इस उच्च-स्तरीय समिति का गठन पंजाब सरकार द्वारा 14 जुलाई 2025 के अधिसूचना के माध्यम से किया गया था. इसकी अध्यक्षता पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने की, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव इसके उपाध्यक्ष हैं. इसमें स्थानीय निकाय, जल संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पीपीसीबी, पेडा, लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), पीडीसी, आईआईटी रोपड़ के वरिष्ठ अधिकारी तथा लुधियाना के उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त सदस्य हैं.

₹650 करोड़ का नवीनीकरण

जुलाई से अक्तूबर 2025 तक की प्रमुख उपलब्धियों में ₹650 करोड़ का बुनियादी ढांचा नवीनीकरण प्रोजेक्ट शामिल है. गऊघाट इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन अब पूरी तरह से क्रियाशील है. संवेदनशील स्थानों पर ढलान और निकासी से जुड़े मुद्दे निरंतर निगरानी द्वारा हल किए गए हैं. एनआईएच रुड़की के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान एसटीपी में कोई भी क्षमता की कमी नहीं है.

अवैध डेयरियों पर कार्रवाई

गौ-गोबर और डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि ज़ीरो-डिस्चार्ज नीति को 100% लागू किया गया है. नगर निगम द्वारा घर-घर जाकर अपशिष्ट एकत्र किया जा रहा है. आरएफपी के माध्यम से दीर्घकालिक प्रबंधन साझेदार को शामिल किया जा रहा है, जो नवंबर 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. संयुक्त विभागीय पैदल सर्वेक्षण के बाद 21 अवैध डिस्चार्ज बिंदुओं की पहचान की गई है और एफआईआर दर्ज की गई हैं. उन्होंने कहा कि शहर की सीमाओं से बाहर अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें जिला टास्क फोर्स ने 76 में से 71 अवैध डेयरियों को बंद कराया है. शेष 5 डेयरियां प्रदूषणमुक्त पाई गई हैं और निगरानी में रखी गई हैं.

अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन पर काम जारी

उन्होंने बताया कि सीबीजी प्लांट और अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के दीर्घकालिक उपायों पर काम किया जा रहा है. वर्तमान 200 एमटीपीडी सीबीजी प्लांट पूरी तरह से चालू हैं. एचपीसीएल का 300 एमटीपीडी सीबीजी प्लांट निर्माणाधीन है और एक अन्य ऐसा संयंत्र जल्द शुरू होगा. पेडा ने इन निवेशों के लिए मंजूरी और स्वीकृतियाँ प्रदान की हैं.

सीईटीपी अनुपालन और जेड एलडी प्रयास

औद्योगिक अपशिष्ट और सीईटीपी अनुपालन पर जोर देते हुए, उन्होंने बताया कि 15 एमएलडी, 40 एमएलडी और 50 एमएलडी के सीईटीपी अब पीपीसीबी की निगरानी के तहत निर्धारित बीओडी/सीओडी स्तरों पर काम कर रहे हैं, हालांकि समानता को और मजबूत किया जा रहा है. सीईटीपी में टीडीएस को कम करने और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेड एल डी) की दिशा में अतिरिक्त तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है. तमिलनाडु वॉटर इन्वेस्टमेंट कंपनी (टी डब्लू आई सी) द्वारा उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है.

इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों की डिजिटल निगरानी

इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में, उन्होंने बताया कि सभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों की डिजिटल मैपिंग पूरी हो चुकी है. निरीक्षण जारी हैं, और गैर-अनुपालन इकाइयों को सील कर दिया गया है। पीपीसीबी और नगर निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है. स्रोत वितरण और प्रदूषण विश्लेषण के लिए आईआईटी रोपड़ द्वारा वैज्ञानिक मूल्यांकन और डिजिटल निगरानी की जा रही है. प्रारंभिक निष्कर्ष नवंबर 2025 तक आने की उम्मीद है, जबकि अंतिम रिपोर्ट 2026 की दूसरी तिमाही तक तैयार होगी. प्रदूषण स्रोतों को अब डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा रहा है.

सीओडी और टीएसएस में सुधार

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि इन प्रयासों के असरदार परिणाम सामने आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पर, बीओडी (जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग) जनवरी 2025 में 155 से घटकर अक्तूबर 2025 में 50 मिलीग्राम/लीटर से नीचे आ गई है. इसी तरह, सीओडी (रासायनिक ऑक्सीजन मांग) 400 मिलीग्राम/लीटर से घटकर 150 मिलीग्राम/लीटर हो गई है. टीएसएस (कुल निलंबित ठोस) 300 मिलीग्राम/लीटर से घटकर लगभग 150 मिलीग्राम/लीटर रह गया है ये अत्यंत उत्साहजनक परिणाम हैं.

बुड्ढा दरिया पुनरुद्धार में डिजिटल निगरानी

उन्होंने आगे कहा कि पिछले चार महीनों में उच्च-स्तरीय समिति की सात बैठकों के साथ, बुड्ढा दरिया के पुनरुद्धार का कार्य अब बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर सख्त कार्यान्वयन, डिजिटल निगरानी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय पुनर्स्थापना की दिशा में अग्रसर है. संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक स्थायी और लाभकारी मॉडल तैयार किया जा सके.

