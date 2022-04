बच्चों में अचानक फैल रही रहस्यमयी बीमारी, केई देश इससे होने लगे प्रभावित

विश्वभर में कोरोना महामारी के बाद फिर से एक और नई बीमारी तेजी से बच्चों में फैल रही है। WHO (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) की माने तो एक रहस्यमयी हेपेटाइटिस (Hepatitis) धीरे-धीरे केई देशों में फैल रहा है। बता दें, अभी तक पूरा विश्व कोरोना महामारी से पूरी तरह बाहर आई नहीं है कि ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ ने एक ओर रहस्यमयी बीमारी की चेतावनी दे डाली है।

क्या-क्या दिक्कतें सामने आई

WHO की माने तो यह एक ऐसी रहस्यमयी हेपेटाइटिस (Hepatitis) है जो सबसे ज्यादा बच्चों पर असर कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हैपेटाइटिस सबसे ज्यादा बच्चों के लिवर पर असर कर रहा है। WHO के अनुसार अबतक कुल 12 देशों में 150 से अधिक केसेस मिल चुके है। जिसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी कर दिया है। WHO (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) के मुताबिक 20 अप्रैल तक अमेरिका, स्पेन, डेनमार्क, आयरलैंड, इजराइल, नॉर्वे, इटली, फ्रांस और रोमानिया में इस रहस्यमयी हेपेटाइटिस (Hepatitis) के लक्षण मिल चुके है।

किस उम्र के बच्चों को है ज्यादा ख़तरा

WHO (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) के अनुसार यह रहस्यमयी बीमारी 1 महीने से लेकर 16 साल उम्र तक के बच्चों में पाया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अबतक 18 बच्चों का इस रहस्यमयी बीमारी से लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा है। हालाकि अबतक इस बीमारी से किसी बच्चें की जान नहीं गई है, लेकिन अगर इसके लक्षण और बढ़े तो फिर ये भी कोरोना महामारी की तरह जानलेवा साबित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आए 150 से अधिक मामलों में से 74 केस में एक सामान्य सर्दी वायरस भी मिला है साथ ही WHO ने यह भी बताया कि एडिनोवायरस (adenovirus) नाम का एक सामान्य वायरस 20 से अधिक बच्चों में पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो मौजूदा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे है। उनकी टीम ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर इस वायरस से लड़ने के लिए तैयारी के काम में लग गई है।

