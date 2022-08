Guinness World Record: आज के दौर में अपने स्वास्थ्य के लिए लोग कई तरह के चीजें किया करते है। इसी के साथ आजकल हर कोई वर्कआउट की तरफ आकर्षित हो रहा है। कोई जिम में जाकर पसीना बहाता है तो कोई देशी तरीकों से हेल्थ मेंटेन करता है। लेकिन हेलिकॉप्टर पर वर्कआउट करते आपने शायद ही किसी को देखा हो। एक तरफ तो जहां कुछ लोगों के लिए पुल अप्स करना ही कठिन होता है, तो वहीं एक शख्स ने हेलिकॉप्टर पर पुल अप्स कर वर्ल्ड रिकार्ड बना डाला। इसका वीडियो ऑनलाइन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसने हर किसी को चौंका दिया है। बता दें अर्जेन अल्बर्स और स्टेन ब्राउनी नाम के दो Youtuber ने बेल्जियम के एंटवर्प में होवेनन एयरफील्ड में पुल अप्स करने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

Guinness World Record के मुताबिक, स्टेन ब्राउनी और अर्जेन अल्बर्स ने एक मिनट में सबसे अधिक पुल-अप लगाए और बेल्जियम के एंटवर्प में होवेनन एयरफील्ड में रिकॉर्ड अपने नाम किया। अर्जेन ने हवा में ही हेलिकाप्टर पर लटककर 24 पुल-अप लगाए। अर्जेन ने अर्मेनिया के रोमन सहराडियन द्वारा बनाया गया 23 पुल अप्स का पिछला रिकार्ड तोड़ा। हालांकि, स्टेन ब्रुइनिंक ने एक मिनट में 25 पुल अप्स के साथ अर्जेन को पीछे छोड़ दिया और ये रिकार्ड अपने नाम कर लिया।

The boys called it the ‘craziest world record’ 😤https://t.co/lI96H4jY84