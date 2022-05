जल्द दिखने वाला है इंजीनियरिंग का ‘चमत्कार’, रिटायर होने जा रहा Pamban Bridge

देश का ऐतिहासिक Pamban Bridge जल्द ही रिटायर होने वाला है। बता दें बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच 100 वर्षों से अधिक सालों तक भरोसे पर ये पुल खड़ा रहा है। लेकिन अब इस ब्रिज के रिटायर होने का समय आ गया है। बता दें तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद ये ऐतिहासिक पांबन ब्रिज ने बहुत समय तक साथ दिया है। हालांकि इस ब्रिज की जगह अब नई तकनीक से एक नए बनाए पांबन ब्रिज को बनाया जा रहा है। पांबन में देश का एकमात्र वर्टिकल लिफ्ट पुल बनाया जा रहा है। रामेश्वरम के साथ धनुषकोठी की यात्रा करने वाले यात्री भी इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आइए जानते है क्यों पड़ा इस पुल का नाम पांबन और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें।

India’s first sea bridge and more than a century old, #PambanBridge is a two km long bridge that connects Indian mainland to #Rameswaram on Pamban Island. It is the second largest bridge in India and one of the most incredible railway routes in the world.

(1/2) pic.twitter.com/zZSHpp3V7v